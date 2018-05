Barbara Meier freut sich auf die Kinder, "die durch den Garten toben"

Mittwoch, 23. Mai 2018, 14:48 Uhr

Barbara Meier freut sich schon auf die Babyplanung nach der Hochzeit. Das 31-jährige Model kann sein Glück kaum fassen. In Cannes bekam Meier einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Freund Klemens Hallmann.

Foto: AEDT/WENN.com

Der österreichische Unternehmer ließ sich für den Antrag etwas ganz Besonderes einfallen: Er mietete ein Restaurant mit Schauspielern, um den Abend für alle unvergesslich zu machen. Und schon in einem Jahr wollen sich die Turteltauben das Ja-Wort geben. Ja würde die ‚Let’s Dance‘-Kandidatin auch zu einem Baby sagen – und das ziemlich bald.

In einem Interview mit der Illustrierten ‚Gala‘ berichtet sie euphorisch: „Natürlich! Ich komme aus einer großen Familie, da freue ich mich schon drauf, wenn unsere Kinder durch unseren Garten toben.“ Die ‚GNTM‘-Siegerin stellt sich sogar schon vor, wie ihre Kleinen aussehen würden und fragt sich: „Ich bin gespannt, ob auch eines rote Haare haben wird.“

Ein Beitrag geteilt von Barbara Meier (@barbarameier) am Mai 16, 2018 um 12:06 PDT

… und dann kommt eine Auszeit

Der sehnliche Wunsch nach Kindern ist also nicht zu übersehen. Als Schauspielerin, Model und Moderatorin ist die rothaarige Schönheit in der Welt zuhause. Für ihre zukünftige Familie will sie das jedoch erstmal hintenanstellen. „Natürlich werde ich mir als Mutter erst einmal Zeit für die Familie nehmen“, verspricht die gebürtige Ambergerin.