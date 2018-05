Christina Aguilera ft. Demi Lovato: Das ist der neue Song "Fall In Line"

Mittwoch, 23. Mai 2018, 20:39 Uhr

Nachdem Christina Aguilera in den vergangenen Tagen mit den beiden Vorab-Tracks „Accelerate“ feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz (produziert von Kanye West) und „Twice” bereits für großen Comeback-Wirbel gesorgt hatte, erscheint nun mit „Fall In Line“ die offizielle Single des neuen Albums.

Foto: SonyMusic

Featured Artist auf dem von Julia Michaels (Clean Bandit, Linkin Park, Kygo etc.) geschriebenen Song ist Demi Lovato. Am Sonntag hatten die beiden das Stück im Rahmen der „Billboard Music Awards“ live im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas präsentiert. Alle drei Songs finden sich auf Christina Aguileras kommenden Studioalbum „Liberation“, das am 15. Juni erscheinen wird. Es ist der erste Longplayer des 37-jährigem Superstars nach sechsjähriger Release-Pause.

Im September begibt sich Christian Aguilera auf ihre erste Tour seit zehn Jahren – die Nordamerika-Konzertreise, bei der sie von OutKast-Legende Big Boi begleitet wird, führt sie durch 22 Städte.

Tracklist

1. Liberation

2. Searching For Maria

3. Maria

4. Sick Of Sittin’

5. Dreamers

6. Fall In Line feat. Demi Lovato

7. Right Moves feat. Keida & Shenseea

8. Like I Do

9. Deserve

10. Twice

11. I Don’t Need It Anymore (Interlude)

12. Accelerate feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz

13. Pipe

14. Masochist

15. Unless It’s With You