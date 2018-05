Michelle Williams: Geheime Abtreibungsklinik bei Amazon

Mittwoch, 23. Mai 2018, 21:10 Uhr

Michelle Williams ergatterte die Hauptrolle in ‚This Is Jane‘. Die 37-jährige Schauspielerin unterschrieb den Vertrag für das Projekt der Amazon-Studios. Das Drama basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte einer Frau aus Chicago namens Jenny, die die unterirdische Abtreibungsklinik ‚Jane‘ betreibt.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Williams wird darüber hinaus als Produzentin tätig sein. Kimberly Peirce wird Regie führen. ‚This Is Jane‘ beruht auf dem Sachbuch ‚The Story of Jane: The Legendary Underground Feminist Abortion Service‘ von Laura Kaplan. Es dokumentiert, wie die illegale Klinik von einer Gruppe Frauen aufgebaut und von 1968 bis 1973 betrieben wurde. Das Ziel der Klinik war es, Frauen bei einem sicheren Schwangerschaftsabbruch zu helfen und gleichzeitig eine Beratungsstelle und emotionale Unterstützung bereitzustellen.

1973 verabschiedete der US-amerikanische oberste Gerichtshof dann ein Gesetz, um legale Abtreibung bis zum dritten Trimester der Schwangerschaft zu gewährleisten. Der ‚I Feel Pretty‘-Star hat ein arbeitsreiches Jahr 2018 vor sich. Zum einen wird er für Sonys Superschurken-Film ‚Venom‘ neben Tom Hardy und Riz Ahmed vor der Kamera stehen. Zum anderen arbeitet die Schauspielerin gerade an dem Remake des dänischen Dramas ‚Nach der Hochzeit‘.