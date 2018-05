Paris Jackson: Visagist lobt ihre Magie

Mittwoch, 23. Mai 2018, 12:45 Uhr

Jo Barker möchte bei Paris Jackson keine alten Make-up-Looks anwenden, die „Bella Hadid schon eine Woche davor“ trug. Der Maskenbildner ist bekannt für seine atemberaubenden Masken, die er auf die Gesichter von (nun ja) „Berühmtheiten“ wie Paris Jackson, der Tochter des verstorbenen Michael Jackson, und Bella Hadid zaubert.

Paris Jackson mit Stella McCartney bei der MET-Gala. Foto: Andres Otero/WENN.com

Nun gab der Visagist jedoch zu, dass er für das Make-up der beiden Schönheiten niemals dieselben Produkte benutzen würde. So soll er beim Make-up der 20-jährigen Paris Jackson darauf achten, dass ihr Look immer eine etwas „abstrakte und coole“ Note hat.

In einem Interview mit ‚Elle‘ erklärt Barker: „Sie hat einfach etwas magisches und ist dabei sehr spirituell. Sie hat einfach ein unglaublich positives Chakra, das sie mit einer guten energetischen Aura umgibt. Dies lässt sie sehr beruhigend auf andere Leute wirken. Sie wirkt dadurch sehr reif für ihr junges Alter und genau das versuche ich in ihrem Make-up hervorzuheben. Sie ist solch eine Inspiration und ein gutes Beispiel dafür, wie man seine Individualität voll und ganz ausleben kann. Das ist auch der Grund dafür, warum ich ihr keinen Look verleihen will, der vor einer Woche schon von Bella Hadid getragen wurde. Ich bemühe mich immer darum, ihrem Look etwas abstraktes und cooles hinzuzufügen.“

Kräftige Lidschatten

Dabei schwört Barker auf den Gebrauch von farbintensiven Lidschatten, um die „marineblauen“ Augen des ‚Gringo‘-Stars für den perfekten Look auf dem roten Teppich hervorzuheben. Der Visagist fügt hinzu: „Ich nenne sie Baby-Wolfsaugen, da sie so aussehen wie die Augen von Huskywelpen […]. Dabei liebe ich es, rostbraunen, lilafarbenen oder grünen Lidschatten zu benutzen, um ihr einen dramatischen Look zu verleihen.“