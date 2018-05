So, Victoria Beckham "genoss" ihre Zeit auf der Hochzeit?

Mittwoch, 23. Mai 2018, 19:55 Uhr

Victoria Beckham erklärte nun, die Hochzeit des Herzogen und der Herzogin von Sussex „genossen“ zu haben. Ach? Da sprechen die Bilder ja eher eine andere Sürache. Die 44-jährige Designerin und ihr Ehemann David Beckham waren unter den sorgfältig ausgewählten Gästen der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle.

Die gute Laune wird bei Victoria wohl dosiert. Foto: John Rainford/WENN

Dabei erklärt die vierfache Mutter, jeden Moment der „wunderschönen und ehrlichen“ Hochzeit geliebt zu haben. In einem Interview mit dem ‚Evening Standard‘ schwärmt sie: „Es war einfach solch eine unbeschreiblich schöne Hochzeit. Es war einfach ein ganz besonderer Tag. Sie sahen so unfassbar glücklich aus und alle Gäste waren so unglaublich glücklich für sie. Meghan scheint einfach eine überaus liebenswerte Frau zu sein, die ihn wirklich von ganzem Herzen liebt. Es hat sich einfach sehr echt und überaus ehrlich angefühlt.“

Doch auch wenn das ehemalige Spice Girl sich zwar sehr geehrt fühlte, eingeladen gewesen zu sein, gesteht sie, keine Nervosität verspürt zu haben.

„Ich habe mich sehr geehrt gefühlt“

Sie erklärt: „Nervös war ich nicht, nein. Ich habe mich einfach nur sehr geehrt gefühlt. Nervös wäre ich nur gewesen, wenn ich selbst geheiratet hätte.“ Bei ihrem Outfit entschied sich die Designerin für ein Kleid aus ihrer eigenen bevorstehenden Frühlings/Sommerkollektion. Dabei betont Beckham, dass sie es sehr genossen hat, bei ihrem zweiten Besuch einer royalen Hochzeit nicht schwanger gewesen zu sein. Auf der Hochzeit von Harrys Bruder William war sie hochschwanger mit Töchterchen Harper gewesen. Der brünetten Schönheit soll diesmal eine weitaus größere Auswahl von Outfits zur Verfügung gestanden haben. Die Frau von David Beckham muss schmunzeln, als sie ergänzt: „Um ganz ehrlich zu sein, war ich einfach nur überaus glücklich, nicht hochschwanger zu sein. Es war so angenehm, zwischen so vielen Outfits wählen zu können.“