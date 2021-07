US-Star Bill Cosby äußert sich nach seiner Haftentlassung

01.07.2021 08:20 Uhr

US-Schauspieler Bill Cosby meldet sich nach seiner Gefängnisentlassung erstmals zu Wort: "Ich habe immer meine Unschuld beteuert."

US-Schauspieler Bill Cosby (83) wurde am Mittwoch (30.6.) aus dem Gefängnis entlassen, nachdem der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania seine Verurteilung wegen sexueller Nötigung aufgrund einer Vereinbarung des ehemaligen Schauspielers mit einem Staatsanwalt im Jahr 2005 aufgehoben hatte. Im Anschluss an seine Entlassung meldet Cosby sich von seinem Zuhause aus via Twitter zu Wort.

I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5

— Bill Cosby (@BillCosby) June 30, 2021