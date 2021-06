Cathy Hummels ist happy: „Kampf der Realitystars“-Startdatum steht fest

21.06.2021 12:28 Uhr

Der Starttermin für die zweite Runde "Kampf der Realitystars" steht fest: Ab dem 14. Juli 2021 um 20:15 Uhr kämpfen im RTLZWEI-Erfolgsformat erneut 25 prominente Kandidatinnen und Kandidaten in tropischen Gefilden um den Titel "Realitystar 2021" sowie 50.000 Euro Siegprämie.

Durch die actionreiche Reality-Show führt wie bereits im Vorjahr Moderatorin Cathy Hummels. Aufregende Wettkämpfe, schwitzende Reality-Gladiatoren und jede Menge Spaß, Gefühle und (auch) Drama im Paradies: Es ist wieder Zeit für „Kampf der Realitystars“ bei RTLZWEI. Die Sendung war im vergangenen Jahr der Reality-Überraschungserfolg für den Münchner Sender.

„Kampf der Realitystars“ verspricht wieder jede menge Drama

Und auch dieses Jahr werden sich wieder 25 Promis unter der thailändischen Sonne miteinander messen. Die Frage ist: Wer tritt in die Fußstapfen des letztjährigen Siegers und Ex-Profifußballers Kevin Pannewitz? Wer schnappt sich die 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Realitystar 2021“?

Die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer residieren auch in diesem Jahr wieder in einer einsamen Bucht: Mit Blick auf den Starstrand, Meer und Palmen in der bereits bekannten „Sala“. Doch eines steht fest: Ein Urlaub wird es für die Teilnehmenden gewiss nicht, denn in diesem Paradies kann sich niemand sicher fühlen.

Diese Promis sind dabei

Jede Woche checken neue Promis ein und dürfen entscheiden, wer die Sala bei der nächsten „Stunde der Wahrheit“ wieder verlassen muss. Jede Woche trifft es dabei bis zu drei Realitystars, die somit keine Chance mehr auf Titel und Preisgeld haben.

Die mutigen und siegeshungrigen Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr sind Claudia Obert (59), Narumol (55), Evil Jared (49), Gina-Lisa Lohfink (34), Walther Hoffmann (61), Andrej Mangold (34), Loona (46), Cosimo Citolo (39), Alessia Herren (19), Aminata Sanogo (26), Frédéric Prinz von Anhalt (77), Jenefer Riili (30), Kader Loth (48), Chris Broy (31), Julia Jasmin Rühle (33), Laura Morante (30), Rocco Stark (34), Luigi „Gigi“ Birofio (21), Silvia Wollny (56), Mike Heiter (28), Tim Kühnel (24), Gino Bormann (33), Leon Machère (28), Paul Elvers (20), sowie Xenia Prinzessin von Sachsen (34).

Cathy Hummels ist ganz aus dem Häuschen

Moderatorin Cathy Hummels: „Ich freue mich wahnsinnig auf die zweite Staffel „Kampf der Realitystars“. Wir hatten extrem viel Spaß bei den Dreharbeiten und der Cast ist auch dieses Jahr exquisit, das kann ich versprechen. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Stories, actionreiche Spiele und extrem spannende Stunden der Wahrheit freuen.“

Die zweite Staffel von „Kampf der Realitystars“ startet am 14. Juli 2021 um 20:15 Uhr und läuft dann immer mittwochs bei RTLZWEI. Alle Folgen sind nach TV-Ausstrahlung im Stream auf TVNOW verfügbar.