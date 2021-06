„Die Alm“: Tränen-Drama, Comeback & Zickenzoff – Das passiert in Folge 2

30.06.2021 22:30 Uhr

Nach ihrer überstürzten Flucht kehrt Sängerin Katharina Eisenblut fast genauso schnell wieder zurück auf "Die Alm". Doch statt freundlichem Empfangskomitee erwarten den "DSDS"-Star weniger warme Worte als gedacht.

Gleiches kann der Neuzugang der Alm behaupten: Unsere Alm-Familie bekommt überraschend einen neuen Mitbewohner. Der selbsternannte It-Boy und „Prince Charming“-Teilnehmer Benedetto überrascht die Truppe und trifft auf eine bereits eingeschworene Gemeinschaft.

Außerdem: Kraftpaket und Netzliebling Hollywood Matze zeigt sich bei der Paar-Gaudi von seiner angreifbaren Seite und kämpft erst gegen Höhenangst und dann gegen seine Tränen.

Und: Für gleich drei Promis ist „Die Alm“ nach dieser Woche bereits vorbei. Zwei Prominente verlassen „Die Alm“ vorzeitig, ein:e Alm-Bewohner:in muss nach der offenen Nominierung hinab ins Tal steigen. Wer stellt die Mistgabel in die Stall-Ecke?

Kälte und Hunger setzen den Promis bei „Die Alm“ zu

Mit ihrem neuen Zuhause und den ungewöhnlichen Arbeiten scheinen sich die zehn Promis gut zu arrangieren. Doch die Kälte und der Hunger machen allen zu schaffen. Nachdem Sängerin Katharina Eisenblut nach einer weiteren tränenreichen Diskussion mit Ioannis Amanatidis „Die Alm“ vergangenen Donnerstag am Ende freiwillig verlassen hatte, kehrt sie kurze Zeit später wieder zurück:

„Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich reagiere zu emotional. Ich hatte einen emotionalen Ausbruch“, erklärt sie ihrer Mitbewohnerin Olympionikin Magdalena Brzeska, die sie lächelnd in Empfang nimmt.

Auf der Alm hagelt es klare Ansagen

An Ioannis gerichtet sagt Katharina: „Ich würde sagen, dass wir Zwei uns aus dem Weg gehen. Ich komme vielleicht mit Deinem Humor nicht zurecht. Nicht jeder muss das. Ich nehme mir die Sachen einfach zu sehr ans Herz und es tut mir leid für alle, die sich heute gestört gefühlt haben.“

Kaum scheint Frieden in der Bergidylle einzukehren, nimmt sich Sternekoch Christian Lohse die emotionale junge Frau vor: „Heute Abend fingen die kleinen Zickereien an. ‚Ich möchte nicht das, ich möchte nicht jenes, ich brauche JETZT was zu essen.‘ Das hier ist keine Einzelvorstellung, sondern eine Gemeinschaftsvorstellung und ich finde, Du solltest Dich mit etwas mehr Disziplin daran halten.“ Zeigen die klaren Worte bei Katharina Wirkung?

Höhenflug: Hollywood Matze kommen die Tränen

In der zweiten Paar-Gaudi „Liebe am Abgrund“ geht es für die Promis noch höher hinaus als auf der Alm ohnehin schon. Hier müssen sie Menschenkenntnis beweisen: In schwindelerregender Höhe sitzen sie an einem Tisch und beantworten Fragen zu ihrer oder ihrem Gaudi-Partner:in. Bei fünf falschen Antworten stürzen beide in die Tiefe.

Für Hollywood Matze eine schier unüberwindbare Herausforderung, denn er leidet unter extremer Höhenangst. „Das Fliegen in so einer Höhe geht für mich gar nicht! Ich probiere das, aber meine Hosen sind fast voll“, gibt der Fitness-Influencer offen zu. Gaudi-Partnerin Mirja du Mont versucht den Riesen zu motivieren: „Matze das ist doch nicht hoch. Wir brechen das nicht ab!“ Beweist der kräftige Bodybuilder mentale Stärke und überwindet seine Ängste?

Neu-Einzug auf der Alm: Der Neue mit dem schweren Start

Die zweite Hof-Gaudi steht für die Promis an und alle stehen schon in den Startlöchern: Mit Melk-Eimern an den Füßen laufen die Promis zu einem Buzzer, auf dem Weg dorthin müssen sie Matheaufgaben lösen. Die fünf besten Mathe-Künstler:innen gewinnen. Plötzlich taucht ein Neuer auf der Weide auf: Influencer und It-Boy Benedetto. Die Promis reagieren zunächst abweisend auf den Neuzugang: „Ich dachte erst, das sei irgendeine Nachbarin, die auf einmal ‚Hallo‘ ruft“, lacht Mirja du Mont.

Benedetto ist sich der Herausforderung bewusst: „Ich liebe zwar die Natur, aber das ist trotzdem für mich alles neu. Morgens aufzustehen, die Tiere zu füttern, ausmisten und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall hart werden. Ich kann mir vorstellen, dass es der ein oder andere nicht gut findet, dass wer Neues in die Gruppe kommt.“

„Du warst ein bisschen anstrengend, oder?“

Wie Recht Benedetto hat, zeigt sich bei ersten gemeinsamen Mittagessen. „Du kannst noch so in Ordnung sein, Du hast einen schwierigen Start. Und wenn ich wen nominieren muss, werde ich Dich nominieren“, sagt ihm Hollywood Matze unverblümt ins Gesicht.

Zudem provoziert der „Prince Charming“-Kandidat Benedetto ausgerechnet Katharina Eisenblut und gießt Öl ins ohnehin schon lodernde Feuer: „Dich kenne ich doch von ‚DSDS‘ und Du warst ein bisschen anstrengend, oder?“ Der Anfang einer innigen Freundschaft?

„Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ am Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben. Wiederholung immer mittwochs, 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn.