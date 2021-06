Natalia Bryant: Highschool-Abschlussfeier ohne ihren Vater

05.06.2021 21:17 Uhr

Vanessa Bryants älteste Tochter Natalia hat ihr Abitur bestanden und ihre Mutter Vanessa huldigte den Abschluss ihrer Tochter auch mit einem Zitat ihres verstorbenen Mannes Kobe Bryant.

Am Freitag teilte Vanessa Bryant Fotos und Videos vom bestandenen Abitur ihrer 18-jährigen Tochter Natalia Bryant und schrieb auf Instagram, dass ihre Familie „so stolz“ auf den Teenager sei.

„Yay! Herzlichen Glückwunsch, Natalia!“ schrieb die 39-Jährige zu einem Foto ihrer Tochter in ihrer Abschlussrobe.

Zitat von Kobe Bryant auf Abschlusskappe

In einem anderen Beitrag zeigte Vanessa Bryant eine Nahaufnahme von Natalias Abschlusskappe , die mit den Farben der University of Southern California verziert ist. Dort wird Natalia im Herbst ihr Studium starten.

Doch viel noch viel bedeutender sind die Worte, die auf der Kappe eingestickt sind. Sie stammen von Natalias verstorbenem Vater Kobe Bryant, in dem es hieß: „Alles Negative – Druck, Herausforderungen – ist alles eine Gelegenheit für mich, immer wieder aufzustehen.“

Kobe Bryant und Tochter Gianna starben bei Hubschrauber-Absturz

Natalia ist das älteste Kind von Vanessa und Kobe Bryant. Der legendäre Basketball-Spieler im Januar 2020 zusammen mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben anderen bei einem tragischen Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Er hinterließ noch die gemeinsamen Kinder Bianka (4) und Capri (2 Monate).

Innige Mama-Tochter-Momente bei Abschlussfeier

„Papa, Mama, Gigi, Bianka und Capri sind so stolz auf dich“, schrieb Vanessa in einer Nachricht an Natalia auf Instagram. Sie postete auch ein Mutter-Tochter-Selfie von der Zeremonie sowie ein Video von Natalia, als sie die Bühne betrat , um ihr Abschlusszeugnis zu erhalten.

„Wir werden ALLE bei jedem Schritt, den du tust, bei dir sein“, beschriftete die 39-Jährige den Clip.