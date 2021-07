Neue Dating-Show startet heute: „Mein Date, mein bester Freund & Ich“

Neue Dating-Show startet heute: „Mein Date, mein bester Freund & ich“

05.07.2021 15:02 Uhr

Sommer, Sonne, Schmetterlinge im Bauch. Danach sehnen sich acht Single-Frauen, die in „Mein Date, mein bester Freund & ich“ in SAT.1 ab 5. Juli ihren Traummann suchen. Doch wer ist wirklich der Richtige? Und wer kann das am besten einschätzen?

Zu Hilfe kommen den Single-Frauen ihre schwulen besten Freunde. Zusammen begeben Sie sich auf Teneriffa auf die Suche nach Mr. Right. „Wenn wir ehrlich sind, sind die Profile auf Dating-Apps und Co. Armutszeugnisse. Wir müssen uns von dem Traum verabschieden, dass Lela ihren Traummann dort oder an der Supermarktkasse findet. Deswegen müssen wir etwas Neues ausprobieren“, erklärt Nik.

Jetzt kommen die schwulen besten Freunde zum Einsatz

Er verbringt jede freie Minute mit seiner besten Freundin Lela und steht ihr natürlich auch bei der Partnerwahl beratend zur Seite: „Ich kenne ihre Macken und auch ihre Stärken. Ich kann relativ gut einschätzen, wer zu ihr passt.“ Desy freut sich über die Hilfe ihres besten Kumpels Myci bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“: „Myci kennt mich sehr gut und weiß, was ich brauche. Er betrachtet das Ganze von außen. Man selbst sieht manches oft nicht, weil man blind vor Liebe ist. Myci ist da ein guter Ratgeber.“

Auf der Suche nach dem richtigen Partner für die Single-Frau, ziehen die Freundschafts-Duos in eine Villa auf Teneriffa. Dort datet die Frau potenzielle Traummänner: Wer findet die große Liebe? Und neben Dates und Strategie-Besprechungen stehen die Duos vor einer weiteren Herausforderung: In jeder Sendung wird eines von ihnen von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Gewinnerin winkt am Ende die große Liebe – ihrem schwulen besten Freund winken 50.000 Euro

Désirée & Myci

Und der hat auch genaue Vorstellungen von Desys Traummann: „Der perfekte Partner für Desy sollte lustig, kulturell neugierig und wirklich offen sein. Ein Mensch, der das Leben mit Humor sieht und einfach Sachen probieren will. Also ich in hetero“, lacht der 31-Jährige.

Desy (28) und Myci verbindet vor allem ihr Beruf: Sie sind beide Content Creator. Seit fünf Jahren kennen die beiden sich und haben zeitweise sogar zusammengewohnt. Jetzt lebt sie in Berlin, er auf Bali. Desy ist seit 2016 Single.

Chethrin & Patrick

Zum ersten Mal seit vier Jahren nimmt Chethrin (29, Influencerin, aus Berlin) wieder an einer Dating-Show teil. Dieses Mal mit Unterstützung: Ihr bester Freund Patrick (28, Make up Artist & Stylist, aus Stuttgart) will die große Liebe für sie finden.

Erfahrene Trash-TV-Gucker dürften die Blondine bereits aus einigen anderen Formaten wie „Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig“, „Love Island“ oder auch „Promi Big Brother“ kennen. Ob sie hier jetzt endlich den Mann fürs Leben finden wird?

Claudia & Fadi

Zwei Münchner suchen die große Liebe: Claudia (24, Stylistin) ist seit Januar 2020 Single. Ihr bester Freund Fadi (27, Rezeptionist & Promoter) möchte ihr nun dabei helfen, das zu ändern. Dabei haben beide genaue Vorstellungen wie ihre Traummänner aussehen sollen. Claudia: „Mein Männergeschmack ist: Südländer, 1,85 m groß, gut gebaut und sehr selbstständig. Fadi steht eher auf große Österreicher.“

Dabei brauchen sich die beiden also keine Sorgen machen sich gegenseitig in die Quere zu kommen, unterschreibt auch Fadi: „Optisch haben wir einen extrem unterschiedlichen Geschmack“, erklärt er lachend.

Colleen & Gino

Colleen und Gino leben beide in Köln. Die 26-jährige Psychologiestudentin und der 30-jährige Fachwirt sind mittlerweile seit fast zwei Jahren befreundet. Colleen ist seit Mai 2020 Single. Da sie oft den falschen Partner wählt, übernimmt nun Gino.

Über das Konzept der Show sagt er: „Anfangs dachten wir, es wäre zu klischeebehaftet. Ich würde sagen, dass die besten Freunde nicht unbedingt die Klischee-Schwulen sind. Ich glaube, wir tragen ein bisschen dazu bei, dass sich die Meinung bei manchen etwas ändert.“

Joanna & David

Sie wohnt in Hamburg, er lebt in Köln. Ihre Freundschaft kennt jedoch keine Distanz. Für seine beste Freundin Joanna (30, Managerin im Retail Bereich) sucht Kölner David (32, Personal Abteilungsleiter) die große Liebe. Seit 2019 ist sie Single. In ihrer Teilnahme am neuen Datingformat sehen die beiden Freunde einen tieferen Sinn als nur einfache Unterhaltung, wie David vorab in einem Interview verraten hat:

„Wir wollen beide mit Stigmatisierungen aufräumen, verschiedenen Gruppierungen Stimmen geben und ihnen Mut machen. Joanna will das Vorurteil aus dem Weg räumen, dass gutaussehende Frauen es immer leicht haben und vor Selbstbewusstsein strotzen. Für mich ist es wichtig, eine Stimme zu haben und diese auch jungen, südländischen Männern zu geben, die Angst vor einem Outing haben. Am besten sollte es gar kein Outing mehr geben müssen.“

Lela & Nik

Sie kennen sich erst seit 2019 doch verbringen jede wache Minute miteinander: Lela (26) und Nik (24) sind beste Freunde und sogar Arbeitskolleg:innen. Die beiden Marketing Manager leben und arbeiten in Mannheim.

Nik ist sich sicher, dass er den richtigen Riecher für den Traummann seiner besten Freundin hat: „Der Mann sollte loyal sein, mit beiden Beinen im Leben stehen und wissen, was er will, er muss einen gewissen Grad an Humor mitbringen. Auch in der Zukunftsplanung sollte er die gleichen Ansichten haben wie Lela. Ihr sind Familie und Freunde wichtig, er sollte ihr nicht im Weg stehen, sondern mit ihr am gleichen Strang ziehen.“

Maria & Steven

Maria (36) aus der Nähe von Frankfurt und Steven (31) aus Marburg treten an, um den perfekten Partner für Maria zu finden. Sie ist seit Ende 2020 Single. Die Influencerin und der Assistent an einer Förderschule sehen die Teilnahme als Fügung des Schicksals.

„Ich habe Steven letztes Jahr kennengelernt und dachte, wenn du nicht ins Fernsehen gehörst, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich die Anfrage zur Show bekommen, direkt an ihn gedacht und mit ihm darüber gesprochen. Wenn das kein Schicksal ist, dann weiß ich auch nicht. Steven hat direkt zugesagt.“

Sandy & Pascal

Sandy (33) und Pascal (29) wohnen beide in Wien und haben sich während eines Sommersaison-Jobs in Salzburg kennengelernt. Er arbeitet als Eventmanager, sie als Servicekraft. Sandy ist seit zwei Jahren Single.

Bei seiner Teilnahme an „Mein Date, mein bester Freund & ich“ geht Pascal sehr pragmatisch vor: „Wir möchten ein Abenteuer erleben. Es gestaltet sich schwierig, in diesen Zeiten jemanden kennenzulernen, love-mäßig und generell.“

„Mein Date, mein bester Freund & Ich“ läuft ab 5. Juli jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1. Die ganzen Folgen gibt es auf sat1.de und auf Joyn zu sehen.