Selena Gomez: So heiß präsentiert sie ihre Kurven

04.07.2021 20:39 Uhr

Für ihre neue Zusammenarbeit mit der Fashion-Brand La 'Mariette zeigt Selena Gomez ihre Hammer-Kurven jetzt in hotten Badeanzügen und Bikinis.

Selena Gomez ließ ihre Fans am Wochenende einen Blick hinter die Kulissen ihres Fotoshootings für die Fashionmarke La ‚Mariette werfen und postete einige atemberaubende Bilder. Die 28-jährige Sängerin und Schauspielerin zeigte ihre Kurven in bunter Bademode unter anderem in einem fuchsia-violetten Zweiteiler.

Sexy Selfie im Bikini

Auf einem ihrer Fotos zeigt sich Selena in dem Schnür-Bikini, während sie ihre Hand auf einen Stuhl gelegt hat, sich ein wenig nach vorne beugt und einen herausfordernden Blick auf ihr Handy wirft. Die Musikerin präsentiert dabei stolz ihr üppiges Dekolleté, die Schnüre des hochgeschnittenen String-Höschen sind nur locker zusammengebunden.

Wahnsinns-Foto im Badeanzug

Dazu zeigt Selena neongrüne Nägel mit dicken silbernen Ringen, ihre blond gefärbten Haare trägt sie lässig offen.

Die Umkleide der Sängerin schien direkt neben dem Schwimmbad zu liegen, in dem die meisten ihrer Bilder aufgenommen wurden. Ein weiteres Foto, das sie auf ihrem Account postete, enthüllt eines der Endergebnisse des Shootings. Eine Hand auf dem Oberschenkel, die andere den langen blonden Zopf in die Höhe haltend, dazu ein verführerischer Blick – diese Frau zeigt sich selbstbewusster denn je. Selena trägt einen tiefausgeschnittenen, hochgeschnittenen Badeanzug mit lila-orangem Farbmix.

Kollektion „würdigt Frauen, die ihren Körper lieben“

„Ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme, die Bemühungen meiner Freunde zu feiern. Meine Zusammenarbeit mit @lamariette ist heute raus!“ schwärmte sie auf Insta. „Was ich an dieser Marke liebe, ist, dass sie Frauen würdigt, die ihren Körper lieben und sich selbst bedingungslos die Anmut geben, die sie verdienen. Hoffe ihr liebt es genauso wie ich??“