„Are You The One?“: Diese Promi-Kandidaten suchen ihr Perfect Match!

AYTO - Reality Stars in Love: Diese Kandidaten suchen ihr Perfect Match!

22.06.2021 16:58 Uhr

Bald ist es soweit: 20 Reality-Stars suchen bei „Are You The One? - Reality Stars in Love“ nach ihrem Perfect Match. Wir verraten, wer mit dabei ist!

Bereits zwei Mal gingen bei „Are You The One?“ flirtwillige Singles auf die Suche nach ihrem Perfect Match und damit der ganz großen Liebe. Doch jetzt sind nicht mehr nur die Normalos dran! Ab dem 8. Juli 2021 läuft die erste Promi-Edition. Und dann heißt es bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ – dem neuen Ableger der Show – auch für 20 mehr oder weniger bekannte Gesichter, die perfekten Matches zu finden.

Wenn es den Promis gelingt, alle 10 Perfect Matches zu finden, haben sie nicht nur die Chance auf den perfekten Partner, sondern auch auf das Preisgeld von insgesamt 200.000 Euro. Und wie bereits bei der Normalo-Version, wird auch bei der Promi-Edition Moderatorin Sophia Thomalla für Ordnung in der Villa sorgen. Die ist zwar selbst gerade frisch getrennt, kann es aber tortzdem kaum erwarten, kann es kaum erwarten, den Kandidaten bei der Suche nach dem Perfect Match zuzuschauen.

Diese Kandidaten sind mit dabei:

Denn auch in dem neuen Format soll natürlich geflirtet werden, was das Zeug hält. Auch in dem neuen Format wird wieder geflirtet, was das Zeug hält, doch die Kandidaten sind dieses Mal keine Unbekannten, denn alle Teilnehmer haben in der Vergangenheit, wenn auch ohne Erfolg, an diversen Dating-Shows teilgenommen.

Alexander Golz (24)

Im Jahr 2020 versuchte Alexander, „Die Bachelorette“ für sich erobern zu können – ohne Erfolg. Deshalb hofft der Reality-Star nun bei der nächsten Kuppelshow eine Frau zu finden, die gemeinsame Interessen mit ihm teilt. In einer Beziehung steht er nach eigenen Angaben auf eine Mischung aus Zuhause bleiben und feiern gehen.

Aurelia Lamprecht (24)

Bei „Love Island“ 2020 versuchte Aurelia Lamprecht bereits vergebens, ihr Liebesglück zu finden. Bei ihrer Romanze mit „Bonschlonzo“ Henrik Stoltenberg wurde in der TV-Show deutlich, dass die hübsche Brünette schnell mit vollem Herzen dabei ist. Aurelia ist eine echte Romantikerin und hofft nun, bei der Reality-Star-Version von „Are You The One?“ auf ihren Traumprinzen zu treffen.

Danilo Sellaro (26)

Nach seiner Teilnahme der Schweizer Version von „Die Bachelorette“ im Jahr 2019 und „Ex on the Beach“ 2020 hat Danilo in der Schweiz einen gewissen Promi-Status erreicht, der sein Dating-Leben besonders erschwert. Der blonde Reality-Star trifft dadurch häufig auf Vorurteile und wird als Fuckboy abgestempelt. Bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ hofft er nun, auf Gleichgesinnte zu treffen.

Eugen Lopez (28)

Bei „Temptation Island“ hat Eugen bereits im Jahr 2020 und 2021 als Verführer teilgenommen – nun möchte er eine Frau mit viel Humor und Loyalität finden, die an seiner Seite bleibt. Für den heimlichen Star vom „Temptation Island“ muss eine Partnerin mit ihm durch dick und dünn gehen können.

Francesco Gargiullo (27)

Als Granate begab sich Francesco bereits bei „Love Island“ 2021 auf die Suche nach einer passenden Frau. Dort ist der lustige Remscheider jedoch nicht fündig geworden – laut eigenen Aussagen landet er schnell in der Friendzone, weil er zu nett und zu offen ist. Dass Francescos längste Beziehung vier Jahre lang gehalten hat, beweist jedoch, dass in ihm wohl doch „Boyfriend-Material“ steckt.

Jaqueline „Jacky“ Siemsen (31)

Jacky nimmt kein Blatt vor den Mund – das hat die Blondine gleich zweifach im Jahr 2020 bewiesen. Dort bewies sie bei „Temptation Island“ und bei „Ex on the Beach“ ihr verführerisches Talent. Doch auch privat lebt Jacqueline die Rolle der gerne Verführerin aus, wie sie verrät. Ob sie ihr Perfect Match bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ damit um den Finger wickeln kann?

Jamy Schröder (32)

Im Jahr 2020 kämpfte Jamy bereits vergeblich um das Herz der Schweizer Bachelorette. Nun hofft er, in einer neuen Datingshow auf mehr Liebesglück. Der toughe Reality-Star hat bei einer Beziehung ein klassisches Rollenverständnis. Deshalb sieht Jamy sich auch gerne als Beschützer seiner Partnerin. Ob er unter den Single-Frauen in der TV-Show eine Dame mit ähnlichen Werten findet?

Jill Lange (20)

Kandidatin Jill ist schon „Are You the One“-erprobt, denn der hübsche Reality-Star war Teil der zweiten Staffel der Kuppelshow. Auf Instagram verrät sie nach ihrer Teilnahme, dass sie „Love Island“-Sieger Paco Herb attraktiv findet – tätowierte Männer fallen schließlich genau in ihr Beuteschema. Jill lässt sich nur auf einen Mann ein, wenn sie im 100-prozentig vertrauen kann. Ob dies bei ihrem Perfect Match der Fall sein wird?

Josua Günther (26)

Sunnyboy Josua Günther trifft bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ wohl auf bekannte Gesichter, denn auch er war Teilnehmer von „Love Island“ im Jahr 2020. Dort fiel der sympathische Baden-Württemberger bereits durch seinen vollen Einsatz in dem Verhältnis zu seinem damaligen Couple Chiara Merkl sowie durch seine eifersüchtige Art auf. Zu letzterem steht Josua auch offen: Dass seine Freundin alleine in den Club geht, ist für ihn beispielsweise ein absolutes No-Go.

Julia „Jules“ Wohlgemuth (25)

Die temperamentvolle Julia flirtete sich bereits bei „Love Island“ 2018 durch die Kandidaten. Die Brünette kann sich gut ausdrücken und möchte gerne als süß und vernünftig wahrgenommen werden – nicht immer mit Erfolg, wie sich bei ihrer vorherigen Teilname an einer Datingshow zeigte. Wenn Jules mit jemandem nicht klarkommt, kann sie nämlich durchaus mal die Krallen ausfahren und zickig werden.

Kathleen Glawe (26)

Kathleen trifft bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ auf AYTO-Mitstreiterin Jill, denn die Blondine hat ebenfalls an der zweiten Staffel teilgenommen, sowie an „First Dates“ im Jahr 2020. Die Mittzwanzigerin ist Mutter eines Sohnes und sucht daher einen Mann, der reif genug ist und ihr ihre Freiheiten lässt. Auf unreife Eifersuchts-Bestien scheint das Reality-Sternchen keine Lust zu haben. Bei AYTO 2021 hat Kathleen fremdgeknutscht – ob sie ihrem Date dieses Mal treu bleibt?

Manuel Schmidt (26)

Im Jahr 2020 versuchte Manuel bei „Die Bachelorette“ erfolglos das Herz von Melissa Damilia zu erobern. Nun hofft das attraktive Male Model, bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ die richtige Frau an seiner Seite zu finden und mit seiner offenen Art zu überzeugen.

Melina Hoch (24)

Neben Aurelia und Josua ist Melina Hoch die dritte Kandidatin, die zuvor an der vierten Staffel von „Love Island“ teilgenommen hat. Und nicht nur das: Gemeinsam mit Couple Tim Kühnel konnte die sportliche Beauty sich sogar den Sieg holen. Im Alltag konnte sich die Beziehung der beiden jedoch nicht bewähren, sodass Melina nun in einer neuen Kuppelshow nach einem Mann mit viel Selbstbewusstsein sucht, der sich auf ihre starke Art einlassen kann.

Salvatore Vassallo (27)

Er ist ein richtiger Kuppelshow-Experte: Salvatore hat bereits an „Temptation Island“ 2019, „Paradise Hotel“ 2020 und „Ex on the Beach“ 2020 teilgenommen. Bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ versucht der dominante Teilnehmer nun erneut sein Glück. In einer Beziehung übernimmt er gerne die Führung.

Sarah Milewski (27)

Bei „Nxt Please“, „Temptation Island“ 2019 und „Temptation Island VIP“ 2020 war Sarah als Verführerin dabei – privat hat die Blondine jedoch deutlich solidere Vorstellungen: In fünf Jahren will sie mit ihrem ersten Kind Schwanger sein und mit ihrem Partner in einem Haus wohnen. Ob der Reality-Star mit über 50.000 Instagram-Followern den richtigen Mann dafür in ihrem Perfect Match finden wird?

Stefanie Hermann (32)

Tattoo-Model und Tätowiererin Stefanie nahm zuvor bei „Take me Out“ und „Just Tattoo of us“ 2020 teil. Die Baden-Württembergerin ist eine gestandene Frau mit krassem Auftreten. In der Vergangenheit wurde die Powerfrau für ihr Aussehen gehänselt, was sie umso tougher gemacht hat.

Walentina Wünnenberg (21)

Die Blondine mit über 50.000 Followern auf Instagram hat bereits bei der TV-Show „Ex on the Beach“ 2020 gedatet. Walentina mag keine untreuen Männer und hält nichts von offenen Beziehungen – ob sie bei „Are you the one? – Reality Stars in Love“ in ihrem Perfect Match einen Mann findet, auf den sie sich verlassen kann?

Das macht „Are You The One?“ so speziell

Ob Promi-Edition oder Normalo-Version: Das Prinzip von „Are you the One?“ ist in beiden Fällen gleich und schnell erklärt: 20 paarungswillige Singles treffen in einer Villa aufeinander, um unter den neuen Mitbewohnern den Traumpartner zu finden. Denn der oder die ist auf jeden Fall dabei. Jedenfalls theoretisch. Der vermeintlich perfekte Deckel für jeden teilnehmenden Single-Top wird nämlich vor der Show anhand von psychologischen Fragebögen und Persönlichkeitstests quasi wissenschaftlich ermittelt. Wer passt am besten zu wem? Wer ist ein Perfect Match?

Nach diesem Prinzip werden im Vorfeld zehn Frauen und zehn Männer ausgewählt, die Traumpaar-Potential haben – wenigstens in der Theorie. In der Realität muss sich nun noch zeigen: Finden sich die Perfect Matches überhaupt? Und finden sie sich überhaupt gut? Und als wäre das nicht schon genug Stress, müssen die Singles auch noch im Team funktionieren. Gesiegt wird am Ende nur als Gruppe. Und selbst wenn es mit der Liebe nicht klappen will, so gibt es dann wenigstens Geld…