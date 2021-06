„Bauer sucht Frau“: Diese Paare sind immer noch zusammen!

"Bauer sucht Frau": Diese Paare sind noch zusammen!

25.06.2021 19:58 Uhr

Seit 2005 verkuppelt Moderatorin Inka Bause bei „Bauer sucht Frau” sämtliche alleinstehenden Landwirte, die von der großen Liebe träumen und sich ein Herzblatt wünschen, das im Zweifelsfall auch auf dem Hof mit anpacken kann. In der beliebten RTL-Sendung können sich Singles melden, die Lust haben, auf dem Land für etwas Herzklopfen zu sorgen.

Dabei können sich die meist männlichen Bauern aus Interessentinnen einige Frauen auf ihren Hof einladen und diese in idyllischer Kulisse näher kennenlernen. So hat es in den bald 20 Jahren dieser Dating-Show schon so manch denkwürdige Romanze gegeben. Es wurden Ehen geschlossen und Nachfolger gezeugt, die vielleicht irgendwann mal den Hof der Eltern weiterführen können.

Und da es auch weltweit viele alleinstehende Landwirte gibt, die sich sehnlichst jemanden fürs Herz wünschen, mit dem oder der sie gemeinsam im Heu herumtollen können, gibt es nun sogar auch den globalen Ableger „Bauer sucht Frau International“. Welche Paare sind bis heute noch zusammen?

Narumol und Josef sind mittlerweile Großeltern

2009 lernten sich in der fünften Staffel der als „fromme Milchbauer“ beschriebene Josef aus Oberbayern und die „fröhliche Thailänderin“ Narumol kennen und lieben. Bereits ein Jahr nach Ende der Staffel heiratete die beliebte Kandidatin, die mit ihrem Versprecher „Ich bin fick und fertig” zur Kult-Person wurde, ihren etwas schüchternen Kuhbauer Josef.

2011 bekam das Paar seine erste gemeinsame Tochter Jorafina, die ihre Liebe perfekt machte. Über die Jahre meisterten die Eheleute gemeinsam die üblichen Höhen und Tiefen einer Beziehung und wurden im Jahr 2020 sogar Großeltern.

Die glücklichste Oma der Welt

Narumols Sohn Jack, den die Thailänderin aus einer früheren Beziehung hat, schenkte den beiden Enkelin Vayana – bedeutet übersetzt so viel wie „Kind vom Meer“. Die Kleine ist übrigens Narumols zweites Enkelkind.

„Mein Herz schäumt über vor Glück. Das Baby ist sooo süß“, jubelte Narumol kurz nach der Geburt ihrer jüngsten Enkelin. Sohn Jack hat noch eine weitere Tochter. Sie heißt Mable und ist bereits im Grundschulalter.

Iris und Uwe Abel standen sich in vielen Krisen bei

Auch Iris und Uwe Abel haben durch „Bauer sucht Frau“ zueinander gefunden. Seither ist das sympathische Landluft-Paar unzertrennlich und das ist auch gut so: Denn in den letzten Jahren mussten die Zuschauer-Lieblinge so manchen herben Rückschlag einstecken, was zu zweit natürlich wesentlich besser zu bewältigen war. So traf Corona das „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerpaar ziemlich heftig – Geldprobleme inklusive!

Sie beiden mussten wegen der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie etwa ihr geliebtes Hof-Café schließen. Aber es kam noch schlimmer: Nach einem heftigen Reitunfall musste Iris ins Krankenhaus und Bauer Uwe musste seine Schweinezucht aufgeben – wegen der Schweinepest! Doch Uwe und Iris Abel denken nicht mal im Traum ans Aufgeben, sondern haben bereits neue Pläne: Gemeinsam möchten sie nun einen Wohnmobil-Platz eröffnen.

Das große Fragezeichen bei Myria und Ashok

Auch bei „Bauer sucht Frau International“ hat Corona den bindungswillingen Teilnehmern der Staffel aus 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. So flogen zwischen dem indischen Kokosbauern Ashok und seiner Hofdame Myria mächtig die Funken. Allerdings musste die adrette Myria nach einer wunderschönen Hofwoche im indischen Goa zurück nach Deutschland.

„Ich kann gar nicht definieren, als was wir uns trennen“, so ihr Eindruck bei der Rückreise. Denn wegen Corona können die beiden sich aktuell nicht sehen. Die beiden sollen aber regelmäßig Kontakt haben und im Austausch stehen. „Auch wenn es nichts romantisches wird, dann bleiben wir Freunde“, verrät sie Inka Bause in einem persönlichen Gespräch am Strand. Wenn das Leben es so will, dann führt es sie wieder zusammen, so ihr Fazit.

Patrick und Antonia erwarten Nachwuchs

Insgesamt war das Jahr 2020 das wohl dramatischste in der Geschichte von „Bauer sucht Frau“. So erhielt der attraktive Jungbauer Patrick so viele Zuschriften, wie noch keiner vor ihm. Deshalb bekam er kurzerhand den Titel „Rekordbauer“ verpasst und die Gelegenheit, sich gleich drei Frauen auf den Hof einzuladen. Allerdings konnte er sich nicht entscheiden, weshalb Kandidatin Antonia ihm die Entscheidung abnahm und nach wenigen Tagen freiwillig die Show verließ. Den Grund dafür verrät sie nach den Dreharbeiten: Antonia litt an Depressionen und nahm während ihrer Zeit bei „Bauer sucht Frau“ Antidepressiva.

Sie wolle nicht weiter im ständigen Wettkampf mit den anderen Frauen stehen, so ihre Begründung. Nachdem Patrick im Finale Kandidatin Julia wählte, weil sie eine „süße, kleine Maus, die immer am Lächeln ist“, kam es recht schnell nach dem Ende der Staffel auch zur Trennung der beiden.

Der große Plot Twist

Dann die große Überraschung: Patrick und Antonia hatten weiterhin Kontakt gehalten und nach Ende der Dreharbeiten zueinander gefunden. Seither präsentieren sie in den sozialen Netzwerken ihre Liebe und leben ein Influencer-ähnliches Leben.

Nun wurde auch bekannt, dass das Paar Nachwuchs erwartet: „Ich werde Oma und Patrick Opa!“ Ihr Familienhund Mogli wird Papa. „Wir freuen uns mega.”

Überraschende Wendung bei Pferdewirtin Denise

In derselben Staffel sorgte auch Pferdewirtin Denise für jede Menge Drama. Auch sie hatte sich drei Männer auf den Hof eingeladen. Die Sache hatte nur einen Haken: Till, der muskulöse Bademeister aus Kiel, war vor seiner Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ bereits durch sämtliche Dating-Formate wie „Bachelorette“, „Love Island“ oder auch „Temptation Island“ getingelt.

So konnte die aufgeschlossene Blondine ihr Misstrauen nicht verstecken: „Mir hat sich halt die Frage gestellt, was will so einer bei mir auf dem Hof. Ich suche ja jemanden, der später hier mit mir auf dem Hof ist und mithilft!“

Liebe auf den zweiten Blick

Auch wenn für Denise recht schnell klar war, dass Till nicht der Richtige ist, so hatte auch sie nach seinem Ausscheiden große Entscheidungsschwierigkeiten. So fällt nach einer kurzen Romanze mit Sascha schlussendlich die Wahl auf den schon ausgeschiedenen Nils. „Nach dem ganzen Männer-Hin-und-Her habe ich jetzt einen neuen Partner an meiner Seite und ich hoffe, dass das jetzt der Richtige ist“, so Denise gegenüber RTL.

In der Zwischenzeit ist das Paar zusammengezogen und auch verlobt. Da im Sommer 2021 schon geheiratet werden soll, hat das Traumpaar schon ganz genaue Vorstellung von der Hochzeit: „Ich möchte auf jeden Fall ein weißes Kleid anhaben“, schwärmt Denise im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung: „Und der Schleier muss gefühlte 20 Meter lang sein“. Wenn möglich, wollen sich die beiden auf einem Schloss oder einer Burg das Jawort geben.

Bei Anna & Gerald hat es in Namibia gefunkt

Dass liebeshungrige Bauern vor exotischer Kulisse bei den Zuschauern gut ankommen, bewiesen in der 13. Staffel unter anderem Farmer Gerald Heiser und seine Anna. Unter der Sonne Namibias finden die beiden zusammen und heiraten kurze Zeit später.

Heute lebt das Paar glücklich mit dem kleinen Sohn auf dem Hof in Namibia und lässt die Follower an allem, was im Leben der kleinen Familie passiert, teilhaben.

Jörn und Oliwia werden Eltern

Aber nicht nur Anna und Gerald Heiser haben in Namibia eine Familie gegründet, sondern auch Farmer Jörn und seine Oliwia sind gerade dabei. Im Sommer 2021 ist es soweit und das Paar bekommt das erste gemeinsame Kind.

„Ich bin überglücklich, dass ich bald Mama werde“, strahlt Oliwia. Noch bevor ihr Sohn zur Welt kommt, plant die werdende Familie bereits weiteren Nachwuchs. Damit sich das Baby wohlfühlt, bauen die werdenden Eltern aktuell ihren ehemaligen Fitnessraum zu einem Kinderzimmer um.

Diese „Bauer sucht Frau“-Paare sind auch noch zusammen

Martin und Jenny, Teilnahme 2010, verheiratet seit 2015

Peter und Nicole, Teilnahme 2012, verheiratet seit 2014

Steffen und Nicole, Teilnahme 2013, nicht verheiratet

Albert und Sabine, Teilnahme 2013, verheiratet seit 2017

Gottfried und Eloida, Teilnahme 2015, verheiratet seit 2017

Norbert und Petra, Teilnahme 2015 verheiratet seit 2019

Christian und Barbara, Teilnahme 2016, verheiratet seit 2019

Steffi und Stefan, Teilnahme 2018, verheiratet seit 2019

Andreas und Inge, Teilnahme 2018, nicht verheiratet

Bernhard und Lena, Teilnahme 2018, verheiratet seit 2019

Sven und Sabine, Teilnahme 2020, nicht verheiratet