Kuppelshow „Are you the One“: Welche Perfect Matches sind noch zusammen?

26.06.2021 11:11 Uhr

In der Dating-Show „Are you the One?“ suchen 20 Singles bei RTL nach dem perfekten Partner. Wenn die Wissenschaft richtig liegt, gibt es für die Single-Frauen und -Männer einen optimal passenden Partner in der Villa.

Bei welchen Pärchen hat sich das Perfect Match auch nach der TV-Show als Treffer erwiesen? Wo ist der Funke nicht übergesprungen? Und bei wem gab es nach den Dreharbeiten noch so richtig Drama?

Haben die Kandidaten aus Staffel eins ihre große Liebe gefunden?

In der ersten Staffel von „Are you the One?“ geht es heiß her: In Südafrika wollen zehn Single-Frauen und elf Single-Männer ihren perfekten Partner in der Villa finden. Doch welche „Are you the One“-Matches sind noch zusammen?

Das wurde aus dem ersten Perfect Match: Mo und Aline

Fitness-Trainer Mo und Event-Hostess Aline verlassen die Liebes-Villa als erstes Perfect Match, um sich in der Sonne Kapstadts besser kennen zu lernen. Nach der Kuppelshow verkündet Mo in seiner Instagram-Story jedoch: „Aline und ich sind kein Paar und gehen unsere Wege weiterhin getrennt.“ Klare Worte von dem Münchener – scheint, als hätte die Chemie zwischen den beiden nicht gestimmt.

Dominic und Ivana, Laurin und Melissa – hier lagen die Psychologen wohl falsch

Bei zwei Perfect Matches waren die Kandidaten alles andere als begeistert von der Einschätzung der Psychologen: Als Melissa und Laurin von der Match Box als Treffer benannt wurden, musste das Pärchen die Villa verlassen – ganz zur Enttäuschung von Melissa. Die Immobilienkauffrau hatte sich nämlich eigentlich in Kandidat Dominic verguckt. Dass aus ihr und Forstwirt Laurin außerhalb der Dating-Show kein Paar wurde, hat also niemanden gewundert.

Und auch bei Dominic und Ivana wollte der Funke nicht ganz überspringen. Obwohl die hübsche Schweizerin bei „Are you the One?“ zum Dauergast in der Match Box wird, kann keiner der Männer Ivanas Herz erobern – Gefühle hat sie für keinen Teilnehmer entwickeln können.

Sind Dominic und Melissa von „Are you the One?“ zusammen?

Laut den Experten passen Dominic und Melissa nicht optimal zueinander, doch die beiden Singles sehen das anders: Nachdem es mit ihren Perfect Matches nicht funktioniert hat, halten sie nach ihrer Zeit bei „Are you the One?“ Kontakt. Seit Ostern 2020 sind Dominic und Melissa offiziell ein Paar gewesen, doch schon wenige Monate später war wieder Schluss. Das Pärchen trennt sich im September 2020, die Entfernung sei mit Corona einfach zu herausfordernd für die Beziehung von Melissa und Dominic. Dafür scheint Melissa in Aline eine neue BFF gefunden zu haben.

Wie steht es um „Are you the One“ René und Michelle?

Automobilverkäuferin Michelle und IT-Techniker René verlassen die RTL-Show als Perfect Match, eine Beziehung wurde aus dem Sozialexperiment bei den beiden jedoch nicht. Trotzdem verstehen sich die beiden Kandidaten auch nach ihrer Zeit bei „Are you the One?“ sehr gut und sie freuen sich über die dazugewonnene Freundschaft, wie Michelle auf Instagram verrät.

Bei dieser Dating-Show versucht René nochmal sein Glück

Nach seiner erfolglosen Teilnahme bei „Are you the One?“ sucht René bei einer weiteren Kuppelshow nach seiner Traumfrau. Der Österreicher nimmt an der ersten Staffel von „5 Senses for Love“ teil. Dort hat es ihm Kandidatin Nadja angetan, doch die lehnt den Heiratsantrag des sportlichen Reality-Sternchens ab. Trotzdem wird René bei der Dating-Show von Sat.1 fündig: Nach den Dreharbeiten meldet sich Kandidatin Aileen bei ihm und die beiden verstehen sich auf Anhieb! Schon kurz nach Ausstrahlung der Kuppelshow geben die beiden bekannt, dass sie ein Paar sind.

Diese Perfect Matches sind ebenfalls gescheitert

Dass die Einschätzungen der Psychologen kein Garant für eine funktionierende Beziehung ist, mussten der Großteil der „Are you the One?“-Kandidaten feststellen. Für Single-Mann Edin gab es laut den Experten nicht mal eine passende Partnerin bei dem Experiment. Doch auch bei diesen Perfect Matches hat die Chemie einfach nicht gestimmt:

Sabrina und Elisha

Nadine und Ferhat

Luisa und Axel

Maddie und Juliano

Laura und Aleks

Reicht der anfängliche Funke von Kathi und Kevin für eine Beziehung?

Zwischen Kevin Yanik und Kathi Wagener hat es schon bei der ersten Folge der Dating-Show sofort gefunkt. Seit Beginn der Sendung waren die beiden im Prinzip schon ein Pärchen, umso größer war die Angst, dass sie kein Perfect Match sein könnten. Doch die Angst war unbegründet! Auch die Experten sind der Meinung: Diese zwei passen einfach perfekt zusammen. Nach Drehende verkündet Kathi die Liebe des Traumpaares: „Irgendwann werden wir unseren Kindern erzählen und sogar zeigen können, wie Mama und Papa sich vor laufender Kamera auf einem komplett anderen Kontinent kennen und lieben gelernt haben.“

Das Traumpaar von „Are you the One?“ erwartet ein Baby

… und die zuvor erwähnten Kinder lassen gar nicht lange auf sich warten: Im Februar 2021 teilen Kathi und Kevin ihren Followern auf Instagram mit, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Scheint, als haben die Psychologen mit ihrer Einschätzung bei diesen beiden absolut richtig gelegen!

Welche Pärchen aus Staffel 2 von „Are you the One?“ sind noch zusammen?

Für die zweite Staffel von „Are you the One?“ gibt es einen neues Ziel – und eine neue Moderatorin. Dieses Mal suchen die elf Single-Frauen und zehn Single-Männer auf der griechischen Insel Paros mit Sophia Thomalla nach ihrem perfekten Partner. Ob die Singles mehr Glück in der Liebe haben als ihre Vorgänger aus Staffel eins?

Was wurde aus Single-Lady Jill?

Während ihrer Zeit bei „Are You the One?“ hat Jill, die auch Gefallen an „Love Island“-Sieger Paco gefunden hat, sich durch die Single-Männer getestet: Zwischen Sascha, Maximilian und ihrem Perfect Match Marvin konnte die hübsche Kandidatin sich einfach nicht entscheiden. Und nach der Show? Da soll Jill es weiterhin bei allen drei Männern versucht haben – gleichzeitig! Das erklärt zumindest Teilnehmer Sascha im Aftertalk. Zwar soll sie nach der Kuppelshow noch einen One-Night-Stand mit Marvin gehabt haben, doch dabei wollen die beiden es auch belassen.

Sind Sabrina und Marko noch ein Paar?

Wenn es nach den Experten geht, sind Marko und Sabrina kein Perfect Match, doch die beiden haben sich während der Dating-Show ordentlich ineinander verguckt. Im Aftertalk verrät das Pärchen, dass Marko sogar für vier Tage bei Sabrina in Wien zu Besuch war, der umgekehrte Besuch bleibt jedoch aus. Die beiden seien zu beschäftigt und ihr Kontakt hätte sich so verlaufen.

Was läuft da zwischen Dominik und Vanessa? Oder doch Laura?

Bei „Are you the One?“ sind Vanessa und Dominik deutlich stiller gewesen als der Rest der Truppe, in echt sei vor allem Dominik deutlich „lauter“ erklärt der Kandidat in seiner Instagram-Story. Für mehr als Freundschaft hat es zwischen den beiden jedoch nie gereicht. Stattdessen hält Dominik fleißig Kontakt mit Laura, wie man auf den Instagram-Profilen der beiden beobachten kann.

What? Sind Marcel und Laura von „Are you the One?“ zusammen?

Kein anderer Kandidat hat so stark polarisiert wie Marcel – doch leider nicht im Positiven. Trotz seiner unsympathischen Art konnte er Single-Frau Laura um den Finger wickeln. Nach „Are you the One?“ flirten die beiden in Marcels Story und der selbstverliebte Fitnessfreak postet sogar ein gemeinsames Pärchenfoto auf Instagram und schreibt dazu „Ich liebe dich“.

Obwohl das TV-Paar sich nach der Show tatsächlich noch gedatet hat, dementiert Laura eine offizielle Beziehung zu Marcel. Wegen der unaufhörlichen Bilder und Statements, die Marcel auf Instagram veröffentlicht, möchte die Blondine rechtlich gegen ihn vorgehen. Wahre Liebe scheint es auch hier keine zu geben.

Für diese Pärchen war nach „Are you the One?“ Schluss

Anders als bei der ersten Staffel von „Are you the One?“ scheint sich im zweiten Jahr kein Traumpaar in der Kuppelshow gefunden zu haben. Denn auch diese Matches sind nach der RTL-Show nicht mehr zusammen:

Christin und Germain

Mirjam und Marc

Kathleen und Aaron

(SR)