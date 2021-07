„Are You The One“: Das sind die vier neuen Singles

07.07.2021 15:44 Uhr

Am 8. Juli ist es endlich soweit, die neue "Are You The One – Reality Stars in Love"-Staffel startet und es gibt Single-Nachschub. Nun wurden die letzten vier paarungswilligen Singles bekanntgegeben.

Der Clou bei „Are You The One – Reality Stars in Love“, alle Teilnehmer sind keine Unbekannten in den Trash-TV-Sphären. Sie alle geisterten schon durch ein oder mehrere einschlägige Sendungen, wie z.B. „Love Island“. Doch eins haben alle 20 Teilnehmer gemeinsam: Besonders erfolgreich waren sie in der Vergangenheit nicht.

So funktioniert die neue Show

Das soll sich nun ändern, denn nun ist eins sicher, das perfekte Match tummelt sich auf jeden Fall unter den 20 Kandidaten, die Kunst besteht darin, es zu finden.

Gemeinsam versuchen 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro.

Die ersten Singles wurden bereits bekanntgegeben, nun folgen die letzten vier Singles!

Diogo Sangre

Diogo Sangre kennt man aus diversen Datingsendungen, wie z.B. „Ex on the Beach“ oder auch „Temptation Island“. Nun versucht er erneut sein Glück und behauptet von sich, dass er alles zu bieten hat, was einen Mann ausmacht – auch im Bett.

Tommy Pedroni

Tomme Pedroni kennt man aus der aktuellen „Ex on the Beach“-Staffel und dort ließ er nichts anbrennen. Er macht auch vor vergebenen Frauen keinen Halt und nimmt sich immer was er will!

Vanessa Hofinger

Vanessa Hofinger ist eine bekannte Influencerin und war ebenfalls bei „Ex on the Beach“ dabei. Die schöne Blondine weiß, dass sie gut aussieht und spielt gekonnt mit ihren Reizen. Ob sie endlich den Richtigen findet?

Finnja Bünhove

Finna Bünhove war schon mehrmals bei „Take me out“ dabei oder versuchte ihr Glück bei „Ex one the Beach“. Die perfekte Beziehung besteht für Finnja aus Geben und Nehmen, Wertschätzung, Kommunikation und viel Sex!

„Are You The One – Reality Stars in Love“ mit Sophia Thomalla startet am 8. Juli auf TVNOW.