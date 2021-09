„Are You The One – Realitystars in Love“: Auflösung – das sind alle Perfect Matches

17.09.2021 16:16 Uhr

Die erste „Are You The One - Realitystars in Love“ hat mit der großen Wiedersehens-Show ein fulminantes Ende gefunden und nun fragen sich alle: Wer sind die Perfect Matches? Denn die Kandidaten konnten das Rätsel im Finale nicht lösen!

Bei „Are You The One – Realitystars in Love“ durften ausnahmslos Kandidaten teilnehmen, die bereits kläglich in anderen Datingsendungen gescheiterten waren. So waren z.B. ehemalige Kandidaten von „Ex on the Beach“, „Love Island„, „Die Bachelorette“ oder auch „Are You The One“ mit dabei.

Das es so unter den Kandidaten unangenehme Überschneidungen und Aufeinandertreffen von Ex-Bettpartnern gab, davon können z.B. Diogo Sangare, Vanessa Mariposa, Eugen Evgeny und Finnja von Buenhove ein Liedchen singen.

Die Kandidaten haben das Spiel nicht gewonnen

So durften zehn Männer und elf Frauen (ein Mann hat zwei Perfect Matches) wild untereinander flirten und sich kennenlernen. Ziel ist es, am Ende der Staffel alle zehn Perfect Matches zu finden und dann gibt es sattes Preisgeld von 150.000 Euro.

Das ist den Kandidaten der ersten Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ nicht gelungen, in der finalen Matching Night konnten sie lediglich sieben Perfect Matches finden. Wer diese waren und welche drei Paarungen falsch saßen, erfuhren die Kandidaten nicht.

Vier Kandidaten fehlten beim Wiedersehen

Bis jetzt! Denn seit Donnerstag ist nun auch endlich die große Wiedersehens-Show mit Sophia Thomalla auf TVNOW zu sehen und da trafen, zumindest 17 der 21 Kandidaten, wieder aufeinander. Aurelia Lamprecht, Danilo Sellaro, Sarah Milka und Salvatore Vassallo blieben dem Wiedersehen aus verschiedenen Gründen fern.

Salvatore hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Aurelia fehlte aus gesundheitlichen Gründen, ihr Arzt riet ihr davon ab, beim Wiedersehen dabei zu sein, wie sie selbst auf Instagram verriet.

Danilo meldete sich auf die Einladung hin nicht und galt laut Sophia Thomalla als „verschollen“ und Sarah konnte aus beruflichen Gründen nicht nach Köln reisen.

So saßen die Kandidaten in der letzten Matching Night

In der letzten und entscheidenden Matching Night hatten sich die Kandidaten für diese Kombinationen entschieden. Sieben Lichter gingen an, eins stand für das Paar Francesco und Jules, die vorzeitig aus der Sendungen ausschieden und Josua und Aurelia – das einzige Perfect Match welches die Kandidaten finden konnten:

Francesco und Jules

Josua und Aurelia

Salvatore und Jacky

Manuel und Kathleen

Jamy und Steffi

Eugen und Walentina

Alex und Vanessa (oder Sarah)

Danilo und Sarah

Diogo und Jill

Tommy und Finnja

Das sind die Perfect Matches

Kandidat Alex war der glückliche Mann mit gleich zwei Perfect Matches, zu ihm hätten sowohl Vanessa, als auch Sarah gepasst. Das sind die anderen richtigen Perfect Matches:

Francesco und Jules

Josua und Aurelia

Salvatore und Jacky

Manuel und Kathleen

Jamy und Steffi

Eugen und Walentina

Alex und Vanessa (oder Sarah)

Danilo und Melina

Diogo und Finnja

Tommy und Jill

Weil die Kandidaten es auch nach zehn Matching Nights nicht schaffen konnten, die zehn Paarungen zu finden, gingen sie komplett leer aus…