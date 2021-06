Ausraster im Stadion: Schweizer Fußballfan wird Internet-Hit

29.06.2021 16:47 Uhr

Während bei vielen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie noch immer nicht so richtig EM-Stimmung aufkommen möchte, geht dafür stellvertretend für alle Fußball-Fans einer weltweit viral.

Da soll mal jemand sagen, dass Fußball keine emotionale Angelegenheit ist! So brachte ein Schweizer Fan die Qualen und die Ekstase des Fußballs gestern Abend eindrucksvoll auf den Punkt.

Zwischen Verzweiflung und Ekstase

Das Kamerateam hatte kurz vor Spielende zwischen Schweiz und Frankreich einen Fan gefilmt, der den Tränen nahe war, bevor er sich nur wenige Minuten später das Trikot vom Leib riss, um den überraschenden Ausgleichstreffer seiner Mannschaft in letzter Minute zu feiern.

Doch was war passiert? Beim Spiel in Bukarest hatte das Schweizer Team überraschend den Weltmeister und Mitfavorit Frankreich ausgeschaltet. Mit einem 5:4 durch ein Elfmeterschießen konnten die Schweizer nicht nur das Spiel für sich entscheiden, sondern auch einen historischen Moment erzielen: Die Nati erreichten mit dem Sieg erstmals ein Viertelfinale einer Fußball-Europameisterschaft.

Große Gefühle

Besonders bei einem Fan im Stadion brach beim Spiel seines Team ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle aus, welches eine Kamera zufällig einfing. So blickte der Mann anfangs sichtlich verzweifelt aufs Spielfeld und fieberte mit seiner Mannschaft mit.

Zwei Minuten vor dem Ausgleich seiner Mannschaft – in der 91. Minute – war er den Tränen nahe. Wenige Minuten später – nach dem entscheidenden Treffer – kannte der Fan kein Halten mehr und riss sich in einem Zustand von Ekstase sein Shirt vom Leib und feierte mit seinen Jungs!

Der Fan wird zum Internet-Star

Die extremen Gefühlsausbrüche des Mannes blieben bei den Internet-Nutzern natürlich nicht unentdeckt. Schnell waren die Social-Media-User dabei, den leidenschaftlichen Fan in ihren Postings zu erwähnen. „Der gleiche Schweizer Fan buchstäblich eine Minute auseinander“, schrieb beispielsweise eine Person, die die Vorher- und Nachher-Bilder teilte. „Seht, was ein Tor bewirken kann“, fügte sie hinzu und fügte ein Herz-Emoji dazu.

Ein anderer User schrieb: „Ich will, dass die Schweiz gewinnt. Nicht, weil sie der Favorit sind und auch nicht, weil ich ein Schweizer Fan bin … Ich will, dass sie für diesen Mann gewinnen, denn das war seine Reaktion-Minuten nach dem Ausgleichstreffer.“ Eine andere Person brachte auf den Punkt, was sicher viele dachten: „Dieser Schweizer Fan von gestern wird eine gute Meme-Vorlage abgeben.“ Ob der Fan mit diesem Internet-Ruhm gerechnet hätte? Absolut nicht!

So regiert er auf seine Memes

Natürlich dauerte es nicht lange, bis der leidenschaftliche Fußball-Fan von der Presse identifiziert wurde. Wie die Zeitung „Blick“ berichtet, handelt es sich bei dem Schweizer um den 28-jährigen Luca Loutenbach. Über seinen neuen Meme-Fame freut er sich übrigens sehr: „Ich glaube jeder, den ich kenne, hat mir geschrieben. Von der Reaktion bin ich überwältigt.“