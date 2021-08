„Bachelor in Paradise“ 2021: Das sind die Single-Frauen

02.08.2021 17:09 Uhr

"Bachelor in Paradise" ist das Auffangbecken für alle Noch-Singles aus dem "Bachelor"- und "Bachelorette"-Universum. Mitmachen darf nur, wer bereits einmal erfolglos an einem der beiden Formate teilgenommen hat.

Nachdem wir bereits die ersten sieben Männer vorgestellt haben, dürfen natürlich die Frauen nicht fehlen. Männer aufgepasst, bei diesen Damen dürfte doch sicher eine dabei sein!

Chanelle Wyrsch (25)

Chanelle Wyrsch ist nicht nur die „Die Bachelorette“ 2020 in der Schweiz gewesen, sondern sie nahm auch bei DSDS teil. Bei beiden Formaten fand sie am Ende einen Partner und beide Male ging es hinterher in die Brüche. Jetzt versucht sie es bei „Bachelor in Paradise“.

Denise Hersing (25)

Denise Hersing kennen wir aus der letzten „Bachelor“-Staffel, mit ihr hatte Niko Griesert seinen ersten Kuss. Sie war danach maximal verschossen, er aber nicht. Ob unter den „Bachelor in Paradise“-Männern der Richtige dabei ist?

Denise Jessica König (28)

Denise Jessica König war 2020 bei „Der Bachelor“ dabei und weiß genau was sie will: „Er sollte offen, direkt und humorvoll sein. Ein ehrlicher Mann, der selbstbewusst ist – ich habe ja selbst eine relativ starke Persönlichkeit.“

Jaqueline Bikmaz (32)

Jaqueline Bikmaz hat bereits einmal geglaubt die große Liebe gefunden zu haben. Sie war bereits verheiratet und hat zwei Kinder. Die Ehe ging leider in die Brüche, weswegen sie es nun ein zweites mal im TV versucht!

Karina Wagner (25)

Auch Karina Wagner war bei Niko Griesert in der Staffel dabei und schaffte es ziemlich weit, kurz vor dem Homedates war dann aber Schluss für sie. „Ich bin ein sehr liebevoller Mensch, mir sind Nähe und Zuneigung sehr wichtig und das zeige ich meinem Partner auch gerne“, sagt sie über sich.

Roxana Papadie (29)

Roxana Papadies „Bachelor“-Teilnahme liegt drei Jahre zurück. Jetzt will es die hübsche Rumänin aber noch einmal wissen, denn sie hofft, dass es bei „Bachelor in Paradise“ endlich für sie klappt.

Samira Klampfl (27)

Samira Klampfl war in der gleichen Staffel vom „Bachelor“ wir Konkurrentin Roxana. Damals gab sie „Bachelor“ Daniel Völz einen Korb und nach seine Rose in der dritten Nacht der Rosen nicht an.