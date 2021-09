Bill Kaulitz: Wird er wirklich der neue „Bachelor“?

15.09.2021 11:40 Uhr

Vor wenigen Wochen haben Bill und Bruder Tom Kaulitz ihren neuen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gestartet und es kam bereits in der Vergangenheit vor, dass vor allem Bill sehr viel Privates ausplauderte. Der intime Talk ging nun auch in einer neuen Ausgabe von "World Wide Wohnzimmer" weiter.

Bill Kaulitz ist, im Gegensatz zu seinem verheirateten Bruder, nach wie vor Single, würde das aber gerne ändern. Auf „herkömmlichen Wege“ hat das in der Vergangenheit eher schlecht, als recht geklappt.

„Ich wäre gerne mal ‚Bachelor‘-mäßig unterwegs“

Deswegen hat Bill bereits mit dem Gedanken gespielt, Hauptprotagonist einer Dating-Show im TV zu werden. In dem YouTube-Format „World Wide Wohnzimmer“ sagt er:

„Ich wäre gerne mal ‚Bachelor‘-mäßig unterwegs, weil ich so ein Dating-Problem habe. Aber ich würde das gerne ohne Kameras machen. Mir würde das schon Spaß machen“, gesteht Bill.

Bill könnte sich das gut vorstellen

Der Tokio-Hotel-Frontmann liebt Dating-Sendungen und berichtet weiter: „Ich liebe ja sowas, ich gucke total gerne „Bachelorette“ und sowas. Ich liebe Trash-TV. Alle Dating-Sachen liebe ich. Ich würde das total gerne machen und überlege immer, wie ich das machen würde.“

Es scheint so, als könne er sich wirklich vorstellen im Fernsehen nach der großen Liebe zu suchen, denn er schiebt verschmitzt hinterher und fordert die Fernsehsender auf: „Macht mir ein Angebot!“

„Eigentlich geht’s dann immer schnell nur ums Vögeln“

Bill als neuer „Bachelor“? Warum eigentlich nicht! Denn in den letzten Jahren hatte Bill kein Glück beim Daten und berichte erst kürzlich in seinem Podcast über seine Erfahrungen mit Männern:

„Ich hatte in letzter Zeit furchtbare Dates. Eigentlich geht’s dann immer schnell nur ums Vögeln. Gerade wenn es Männer sind, geht es immer sofort ums Vögeln. Das ist einfach so“, klagt er.

Liebes-Rat von seinem Bruder Tom

Für seinen Zwillingsbruder Tom läuft es in der Liebe dafür umso besser. Er feierte erst vor wenigen Wochen seinen Hochzeitstag mit Heidi Klum und hat zu Bills Dating-Erfahrungen eine klare Meinung. Sein Rat ist:

„Ich habe dir aber gesagt, dass du das nicht machen sollst. Wenn du was Ernsthaftes willst, darfst du nicht sofort mit demjenigen schlafen“, so Tom. Mal schauen, ob sich Bill an diesen Rat halten wird.

