Chris Broy hat keinen Kontakt mehr zu Jenefer Riili: „Was schade ist!“

15.07.2021 12:21 Uhr

Am Mittwochabend ist die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars" gestartet und Chris Broy ist auch dabei, auch wenn er in der ersten Folge noch nicht auftaucht. Die erste Folge ließ er sich aber nicht entgehen und schaute die mit einer ganz bestimmten Frau!

Auch wenn Chris Broy erst im späteren Verlauf von „Kampf der Realitystars“ auftaucht, wollte er sich den Auftakt der zweiten Staffel nicht entgehen lassen und fuhr deswegen extra nach Berlin.

Er trifft sich mit Xenia

Dort hatte er ein „Date“ mit einer ganz bestimmten Frau, um gemeinsam die erste Folge zu schauen. Auf dem Weg dorthin ließ er seine Fans raten, mit wem er sich trifft und viele tippten auf Jenefer Riili, immerhin wurde ihm mit ihr eine Affäre angedichtet.

Doch es ist tatsächlich eine ganz andere Frau: Prinzessin Xenia von Sachsen. Sie war auch bei „Kampf der Realitystars“ dabei und es scheint so, als haben dich beiden sich über die Zeit angefreundet.

Aber was geht denn nun mit Jenefer Riili?

Trotzdem hält sich weiterhin hartnäckig das Gerücht, dass zwischen Chris und Jenefer Riili mehr sei, immerhin hatte seine Ex-Verlobte Eva Benetatou behauptet, die beiden hätten sich während der Dreharbeiten besonders gut verstanden und er habe hinterher Jenefers Kette getragen.

In seiner Instagram-Story stellt er aber klar: „Ich habe keinen Kontakt zu Jenni, was schade ist, weil wir uns sehr gut verstanden haben in der Show. Sie wurde zu unrecht unnötig ins schlechte Licht gerückt durch meine persönliche Situation.“

Er datet niemanden!

Scheint so, als hätte Chris also eigentlich gerne wieder Kontakt zu Jenefer! Was nicht ist, kann aber schließlich noch werden. Ganz nebenbei räumt er auch noch mit weiteren Gerüchten auf.

Denn entgegen vieler Spekulationen, gibt es keine neue Frau in seinem Leben. Denn Chris erklärt, dass er momentan niemand daten würde: „Nein und das wird auch erstmal sehr lange nichts. Sorry!“

(TT)