„Die Bachelorette“: Alle hassen Maxime Herbord – RTL muss eingreifen

"Die Bachelorette": Alle hassen Maxime Herbord - RTL muss eingreifen

09.08.2021 16:42 Uhr

Schon beim Staffelstart von "Die Bachelorette" zeichnete es sich ab, dass Maxime Herbord vermutlich nicht in die Geschichte der beliebtesten Rosenverteilerinnen eingehen wird. Jetzt muss sogar RTL eingreifen!

Bereits nach der Auftaktfolge von „Die Bachelorette“ musste Maxime Herbord ganz viel Kritik einstecken. So richtig gut kam sie bei den Zuschauern nicht an.

Das sagen die Instagram-User

Viele unterstellten ihr kindliches Getue, so schrieb einer bei Instagram: „Irgendwie ist diese Bachelorette sehr kindisch und das macht sie eher unattraktiv“, und ein weiterer stimmt zu: „Dieses Kleinmädchengetue!“

Weiter hieß es: „Ich finde sie grinst so komisch“, kommentiert einer bei Instagram und ein anderer fügt hinzu: “Dieses unnatürliche Gegrinse geht gar nicht.“

Ein anderer schreibt auch: „Unsympathisch vom ersten Augenblick hier auf Insta… Und traurig ist auch, was für ein riesen Unterschied das ist, von ungeschminkt zu geschminkt!“

Sie kommt nicht gut an!

Nun sind einige Wochen vergangen, doch die Meinungen über Maxime sind nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil! Einige unterstellten Maxime, dass sie gar nicht auf der Suche nach einem Partner sei, denn immerhin liegt ihre Trennung von Ex David Friedrich nur wenige Monate zurück. Auch wird Maxime immer wieder vorgeworfen, sie sei langweilig!

Der Hate in den sozialen Netzwerken gegen Maxime geht so weit, dass der Sender RTL nun einen Schlussstrich zieht und eine Ansage macht: „Ihr Lieben, wir beobachten auf unseren Seiten vermehrt Kommentare, die wir so nicht unterstützen können und wollen.“

Das sagt RTL

RTL wolle nun härter durchgreifen und schreibt weiter: „Auch wenn euch das Verhalten der Bachelorette teilweise nicht gefällt oder ihr ihre Reaktionen nicht teilen und nachvollziehen könnt, rechtfertigt das keine verbalen Verletzungen. Nicht jeder zurückhaltende Mensch ist automatisch langweilig.“

Und weiter: „Solche Kommentare oder Nachrichten wollen und werden wir nicht akzeptieren. Sie verletzen Gefühle. Deshalb: Seid respektvoll im Umgang miteinander!“

„Gut, dass ihr ein Statement setzt!“

Dieser radikale Schritt kommt gut an! Die ehemalige „Bachelorette“ Nadine Klein kommentierte den Beitrag und schrieb: „Gut, dass ihr da als Sender jetzt mal ein Statement setzt. Traurig, dass man überhaupt darum bitten muss, respektvoll anderen gegenüber zu sein…“

Sie und viele andere sehen diesen Schritt als notwendig, um unnötiges Mobbing im Fernsehen zu vermeiden! Vielleicht gehört das auch zum bereits angekündigten neuen Image des Senders.

(TT)