„Die Bachelorette“: Favorit Zico bei „Bachelor in Paradise“ dabei

"Die Bachelorette": Favorit Zico bei "Bachelor in Paradise" dabei

03.09.2021 09:35 Uhr

Jetzt also doch! Nachdem die aktuelle "Bachelorette" Maxime Herbord den lässigen Zico aus dem Rennen warf, darf er direkt wieder sein Liebes-Glück im TV suchen: Er ist bei "Bachelor in Paradise" dabei.

Nachdem bereits mehrere Favoriten in der diesjährigen „Bachelorette“-Staffel freiwillig das Handtuch warfen, waren sich die TV-Fans sicher: Zico Banach wird das Rennen machen.

Maxime warf ihn raus

Doch Maxime Herbord sah das anders und kickte ihn kurz vor dem Finale raus. Den überraschenden Rauswurf erklärte sie so: „Ich finde, wir hatten richtig schöne Momente. Für mich hat es aber nicht ganz gereicht.“

Fans der Datingshow, aber auch Zico selbst, sahen ihn bereits im Finale und in den Armen der „Bachelorette“. Auch wenn eigentlich von Anfang an klar war, die schüchterne Maxime und der coole Zico passen irgendwie gar nicht mal so gut zusammen.

Der neue „Bachelor“

Bereits kurz nach seinem Rauswurf wurde spekuliert, ob Zico nicht der neue „Bachelor“ werden könnte und viele Fans des sympathischen Bartträgers waren von dieser Idee begeistert.

„Vielleicht wirst du ja der nächste Bachelor! Das wäre auf jeden Fall eine sehenswerte Staffel!“, schrieb einer und bekam für diesen Vorschlag sehr viel Zuspruch.

„Dieser Mann macht das Paradies komplett“

Doch jetzt kommt (erst einmal) alles ganz anders: Zico wird bei der kommenden Staffel „Bachelor in Paradise“ dabei sein. Auf dem offiziellen Instagram-Account heißt es: „Wir haben da noch einen Nachzügler fürs Paradies zu vermelden!“

Und weiter: „Dieser Mann macht das Paradies komplett“, heißt es. Gefolgt von einem Bild von Zico! Nun ist es also offiziell, Zico wird bei der Resterampenshow „Bachelor in Paradise“ nach der Liebe suchen!

(TT)