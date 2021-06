„Die Bachelorette“-Kandidaten: Es sind keine Unbekannten – Teil 1

Am 14. Juli startet die neue Staffel von "Die Bachelorette" mit Maxime Hebord. Sie darf sich unter 20 Männern den Mr. Right aussuchen. Wird sie endlich die große Liebe finden.

20 Männer werden schon ganz bald um das Herz von Maxime Herbord buhlen und am Ende jeder Folge auf eine Rose hoffen. RTL hat nun die 20 Männer bekannt gegeben und es sind auch einige bekannte Gesichter dabei.

Benedikt (31)

Benedikt ist Key Account Manager aus Karlsruhe: „Ich bin bereit für die richtige Frau an meiner Seite.“ Optisch erinnert er an Ex-„Bachelor“ Paul Janke!

Dario (33)

Dario ist Key Account Manager und Model aus München und im TV kein Unbekannter. Er versuchte es bei der letzten Staffel von „Are you the One“ und fiel dort durch pseudo-tiefsinnige Monologe auf.

„Ich gönne jedem sein Glück – aber kann auch die Ellbogen ausfahren“, so das Männermodel. Optisch ist Dario definitiv ein Hingucker, aber ob Maxime mit seiner Art zurecht kommt.

Dominik (30)

Projektleiter Dominik ist in der Baubranche tätig und aus Donauwörth: „Der erste Eindruck muss einfach sitzen“, erklärt er.

Gustav (32)

Gustav ist Betriebsleiter in der Gastronomie und aus Paderborn: „Ich habe alles was eine Frau sucht – außer Sixpack.“ Mal schauen, wie wichtig Maxime ein Sixpack ist?

Hendrik (33)

Und noch ein Key Account Manager! Hendrik kommt aus aus Hannover: „Ich bin Spießer – im positiven Sinn“, sagt er von sich selbst.

Jonathan (25)

Jonathan ist ein Model aus Berlin. Auch er ist kein unbekanntes Gesicht, denn er ist schon seit einiger Zeit als Influencer unterwegs. Außerdem datete er Pietro Lombardis On-Off-Freundin Laura Maria Rypa doch er selbst sagt: „Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst.“

Julian (27)

Julian ist beruflich Trader und kommt aus dem schönen Hamburg. „Meine Traumfrau sollte das Leben genießen und trotzdem bodenständig sein“, sagt er, ob das auf Maxime zutrifft?

Kenan (35)

Kenan ist Chemieingenieur aus Wien (AT). Optisch erinnert er an Ioannis, der im letzten Jahr um das Herz von „Bachelorette“ Melissa buhlte und auch ziemlich weit kam. Kenan lebt nach dem Motto: „Teamwork makes the dream work.“

Kevin (27)

Kevin, Unternehmer aus Hannover, hat wohl eindeutig die außergewöhnlichste Frisur von allen „Bachelorette“-Kandidaten. Der Mann mit der Prinz-Eisenherz-Gedenkfrisur sagt: „Ich habe viel Liebe zu geben.“

Lars (24)

Lars ist erst 24 Jahre alt und arbeitet als Industriemechaniker und Fitnesstrainer und kommt aus Zainingen. Der durchtrainierte Kandidat ist sehr von sich überzeugt und erklärt: „Ich habe keine Konkurrenz.“ Ob das die anderen 19 Männer genauso sehen?