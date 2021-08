„Die Bachelorette“: Maxime bekommt den peinlichsten 1. Kuss aller Zeiten!

04.08.2021 13:13 Uhr

Die Liebessuche für "Bachelorette" Maxime Herbord geht weiter! Nun will sie in vielen kurzen Dates wissen, wer der Richtige für sie und dann fällt plötzlich der aller erste Kuss!

Die aktuelle „Die Bachelorette„-Staffel plätschert momentan noch ziemlich gemütlich vor sich hin, doch das will Maxime Herbord in der neuen Folge am Mittwochabend ändern.

Date mit Julian geht hoch hinaus!

Langsam wird es Zeit sich ihre Favoriten herauszupicken, weswegen sich Maxime auf drei kurze und knackige Einzeldates einlässt. Interessant wird es aber erst mit Julian, auf den scheint sie schon länger ein Auge geworfen zu haben.

Maxime und Julian begeben sich auf ein Date in einer Cessna. Maxime nimmt es gelassen und findet das Date in schwindelerregender Höhe spannend. Julian hingegen hat Bammel und die Buchse voll!

Er überrumpelt sie mit dem Kuss

Zuvor kündigte Julian gegenüber den anderen Männern noch an, dass ein Kuss für ihn niemals in Frage kommen würde, doch im Rausch der Angst, scheint er sich das dann doch noch einmal anders überlegt zu haben.

Hoch über den Wolken scheint ihn die Lust auf einen Knutscher doch zu packen und so nimmt er ziemlich überraschend Maximes Kopf und drückt ihr einen Mini-Bussi auf den Mund: „Will ich einmal gemacht haben, wenigstens in der Luft!“

Der Zuschauer fragt sich nun, wollte er Maxime wirklich küssen oder lediglich einen Punkt von seiner Bucketlist abhaken?

Für Maxime war es zu früh!

Auch Maxime scheint maximal überrascht zu sein und auch etwas peinlich berührt. Nach dem Kuss folgt unangenehme Stille und verlegenes Gekicher. Hinterher sagt sie: „Mein Kopf schreit, ‚Okay, war zu früh‘!“

Und auch Julian dämmert später: Das war ein Satz mit X! „Scheiße, war das ganz ganz schlimm?“, fragt er! Die Antwort kann er sich vermutlich selbst geben! Ist es jetzt das sichere Aus für Julian? Das und mehr, heute Abend in einer neuen Folge „Die Bachelorette“, um 20:15 Uhr auf RTL.

(TT)