„Die Bachelorette“: Wird Zuschauerliebling Zico der neue „Bachelor“?

02.09.2021 11:11 Uhr

Am Mittwochabend hatte "Bachelorette" Maxime Herbord die noch Qual der Wahl zwischen den letzten drei Kandidaten und warf ausgerechnet Favorit Zico Banach aus dem Rennen.

Die laufende „Bachelorette“-Staffel dümpelt nach wie schleppend vor sich hin, einziger Lichtblick: Der lässige Zico Banach. Der trumpft schon seit Beginn mit seiner natürlichen, aber coolen Art auf.

Maxime warf Zico raus

Anscheinend zu cool für Couchpotatoe Maxime Herbord, denn die musste sich, trotz anfänglicher Anziehungskraft, eingestehen: Das passt irgendwie nicht so ganz.

Trotzdem war es umso überraschender, dass Maxime Favorit Zico vor dem Finale aus dem Rennen kickte und nun die Wahl zwischen Bubi Raphael Fasching und Klassenclown Max Adrio hat.

Er hat viele Fans

Für die TV-Zuschauer eine nicht nachvollziehbare Entscheidung, denn viele sahen Zico bereits als großen Gewinner. In den sozialen Netzwerken bekommt der Verschmähte ganz viel Zuspruch.

So schreibt einer: „Zico, Du warst von Anfang an mein Top-Favorit. So warmherzig und liebevoll. Sooo hübsch, soo warme Augen, humorvoll und immer fair. Du hättest Ihr immer Halt gegeben, wärst immer für Maxime da gewesen“ oder auch: „Für mich warst du mit Abstand der sympathischste und ehrlichste Mann der Staffel, sehr schade! Bleib so wie du bist.“

Zico als neuer „Bachelor“?

Ein Fan schlägt sogar vor, dass Zico der neue „Bachelor“ werden könnte, schließlich müsste er nach der Abfuhr von Maxime nach wie vor Single sein: „Vielleicht wirst du ja der nächste Bachelor! Das wäre auf jeden Fall eine sehenswerte Staffel!“

Diese Idee kommt gut und so antwortet einer begeistert: „Oh ja, das wäre mega!“ Zico als neuer „Bachelor“? Warum eigentlich nicht! Neben seinen aalglatten Vorgängern würde er auf jeden Fall herausstechen!

(TT)