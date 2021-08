Ina Aogo bricht wegen Danni Büchner in Tränen aus

11.08.2021 18:42 Uhr

Danni Büchner schreit Iana Aogo an und die bricht wenig später in Tränen aus - in der Promi Big Brother-Raumstation herrscht frostige Stimmung.

Eigentlich sollte doch am Mittwoch-Abend beste Laune im Promi Big Brother-Haus herrschen, immerhin hat sich die Verbindungs-Luke geöffnet mit dem Zugang zum Sonnenlicht. Dem Wiedersehen mit dem Planeten sollte doch eigentlich Anlass zur Freude in der Raumstation sein.

Aber weit gefehlt: Als die Bewohner aufeinander treffen hat Spielerfrau Ina Aogo so gar keinen Grund zur Freude – und bricht plötzlich in Tränen aus. Und Schuld daran ist ausgerechnet TV-Zicke Danni Büchner. Die ist kurz vorher nämlich mächtig ausgerastet, als Spielerfrau Ina aus dem Luxusbereich in die karge „Raumstation“ zurückkehrte und nörgelte: „Viel zu wenig Platz, keine Schlafmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das überstehen soll.“

Danni Büchner wettert los

Nun gut, vielleicht war sie damit in diesem Moment an der falschen Stelle bei Danni Büchner – die hat nämlich noch nicht so wahnsinnig viel vom Planeten mitbekommen. „Ich raste gleich komplett aus! Ich bin richtig genervt. Ich könnte explodieren!“ Aogo wusste vor Schreck gar nicht, wie ihr passierte und grinste hilflos. Da brannten bei Danni die Synapsen durch. „Es ist nicht lustig! Du hast dich drei Tage erholt. Dann kommst du hier rein und beschwerst dich“, ging sie ihre Widersacherin an.

Der Ausraster der Büchner-Witwe hat die 32-Jährige mächtig aus der Bahn geworfen. Den Einlauf von Danni kann sie nur schwer verarbeiten.

Ina Aogo hat Redeverbot

Der Ausraster der Büchner-Witwe hat die 32-Jährige mächtig aus der Bahn geworfen. Den Einlauf von Danni kann sie nur schwer verarbeiten. “Es ist mir einfach zu viel”, weint sich Ina an der offenen Luke aus. “Ich bin diese Art und Weise nicht gewohnt. Wie eklig man sein kann. Ich kenne das nicht. Nur aus meiner Kindheit, wenn man eifersüchtig war. Aber so ohne Grund, ich verstehe es nicht. Eben hat sie mir gesagt: Ich rede nicht mehr mit dir, nur wenn es Matches gibt. Sonst will ich nicht, dass du mich ansprichst.”

Unterstützung der anderen Frauen

In der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Mimi Gwozdz hat sie eine Verbündete gefunden. Die ist nämlich ebenfalls völlig fassungslos über das aufbrausende Verhalten von Danni.: “Das hat sie so gesagt? Was denkt sie denn, wer sie ist?” Und da in der Raumstation an einigen Fronten offensichtlich Frauenpower herrscht drückt sich auch noch eben Influencerin Payton Ramolla mit in die Gruppe hinein. “Sie meinte, sie will keinen Stress haben: Wenn sie nicht reden, können sie sich auch nicht anschreien.” Ina wirft ein: “Aber ich habe sie nie angeschrien. Und dann sagt sie noch: Die Zuschauer sehen alles.”

Auch die anderen Promi BB-Damen Gitta, Marie, Mimi, Payton und Heike versuchen, die Spielerfrau aufzubauen. “Nimm sie doch nicht so wichtig”, rät Heike. Ja, das ist bei Danni Büchner keine Leichtigkeit….