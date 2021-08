„Kampf der Realitystars“: Mike Heiter bringt seine Neue mit!

"Kampf der Realitystars": Das sind die neuen Kandidaten

04.08.2021 17:00 Uhr

Nachdem in der letzten Folge von "Kampf der Realitystars" Claudia Obert und Prinz Frédéric von Anhalt die thailändische Sala verlassen mussten, gibt es nun Promi-Nachschub.

Wenn sich ein paar Promis vom Starstrand verabschieden, bedeutet das auch, dass Neue einziehen werden. Und jetzt wird vermutlich endlich das Geheimnis um das Doppelbett gelüftet.

Das sind die drei Neuen

Das erste Pärchen zieht bei „Kampf der Realitystars“ ein. Mit der Ankunft von Ex-Love-Islander Mike Heiter und seiner Freundin Laura Morante haben die Stars sicher nicht gerechnet.

Neben den Turteltauben zieht eine weitere prominente Person mit großem Gala-Auftritt in die kuschelige Sala. Gino Bormann is in the house! Und als wäre das nicht genug des Guten, dürfen unsere Promis mit der Rückkehr eines rausgewählten Stars rechnen.

Streit vorprogrammiert

Um Platzmangel vorzubeugen, müssen die Sala-Bewohner beim Spiel „Spuckhaus der Stars“ um ihre Betten spielen. Soviel ist klar: einige von ihnen werden sich bald nicht mehr so weich betten können, wie bisher.

Ungemütlich wird es auch zwischenmenschlich. Nicht jeder ist begeistert von den Neuzugängen, nicht jeder traut Andrej über den Weg und nicht jeder freut sich über das Sala-Comeback des fortgeglaubten Mitbewohners.

So kommen Mike und Laura an

Mike Heiter ist keine Trash-TV-Jungfrau, er war bereits bei „Love Island“ dabei und nahm außerdem mit seiner Ex-Partnerin Elena Miras an „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Nun hat er eine neue Freundin und entert direkt das nächste Reality-Format. Die beiden kennen sich bereits aus Schulzeiten, fanden aber erst jetzt zueinander.

In den sozialen Netzwerken kommen die beiden nicht besonders gut weg. Einige wünschen sich Elena wieder an seine Seite und schreibt einer bei Instagram: „Elena Miras ist viel, viel schöner und sehr natürlich. Bei dieser Dame kommt mir alles sehr künstlich vor“ und ein anderer kommentiert: „Boah, wie anstrengend… und dann noch als Paar da rein. Ohne Worte.“

Wer ist Gino Bormann?

Wer sich bereits bei Mike Heiter und Laura Morante gefragt hat: Wer ist das eigentlich? Der wird sicher auch bei Gino Bormann viele Fragezeichen im Kopf haben.

Fans einschlägiger Trash-Formate dürfte er allerdings bekannt vorkommen!

Gino Bormann ist einer überasichtlichen Anzahl von Zeitgenossen auch bekannt als Dragqueen Charlet Crackhouse. Der /die Berliner/in nahm an der zweiten Staffel von „Prince Charming“ teil und kommt nun als Charlet Crackhouse in die thailändische Sala. Nicht alle Mitstreieter sind begeistert, Gentleman-Womanizer Walther Hoffmann zeigt sich allerdings entsetzt: „Mir ist das viel zu extrem!“

Die zweite Staffel von „Kampf der Realitystars“, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.