„Kampf der Realitystars“: Verzeiht Kader Loth die Pinkel-Attacke von Prinz Frédéric?

"Kampf der Realitystars": Verzeiht Kader die Pinkel-Attacke von Prinz Frédéric?

28.07.2021 16:34 Uhr

In der dritten Folge von "Kampf der Realitystars" zieht Kader Loth zieht ein. Sie wird auf Frédéric Prinz von Anhalt treffen, mit dem wie vor 15 Jahren eine unangenehme Begegnung hatte. Er pinkelte ihr ins Badewasser!

Wenn man sich in der Reality-Welt bewegt, läuft man sich früher oder später wieder über den Weg! So trifft Frédéric Prinz von Anhalt nun auf Kader Loth, die neu in die Sala einzieht.

Das passierte damals

Und die beiden sind alte Bekannte, 2006 nahmen sie gemeinsam an der Reality-Sendung „Die Burg“ teil und gerieten dort aneinander. Wir erinnern uns: Prinz Frédéric wollte damals für Entertainment sorgen und pinkelte gemeinsam mit Karim Maataoui in das Badewasser von Kader pinkelte.

Darüber war Loth selbstverständlich nicht sonderlich begeistert und hat ihm die Ekel-Attacke bis heute nicht verziehen. Deswegen erwartet sie nun eine Entschuldigung vom Pinkel-Prinzen.

Er erkennt sie nicht wieder

Doch als Kader in der Sala ankommt, will der Prinz sie plötzlich nicht mehr erkennen: „Woher kennen wir uns? Es ist doch das erste Format was ich mache?“, fragt er erstaunt.

Voranschreitende Demenz oder einfach nur gekonnte Verdrängung? Kader kann es nicht fassen und motzt: „Du verarschst mich gerade, reiß dich zusammen jetzt! Du weißt doch wer ich bin.“

Sie will eine Entschuldigung

Nach einigen ahnungslosen Minuten dämmerte es dem Prinzen aber und er schien sich zu erinnern. Doch Kader ist sich sicher: „Er wusste von Anfang an wer ich bin. Punkt!“

Nun fordert sie aber eine Entschuldigung ein und sagt: „Wir haben eigentlich eine offene Rechnung … Du warst ganz böse zu mir“. Ob der überhebliche Prinz von seinem Ross herunter kommt und sich wirklich bei Kader entschuldigt?