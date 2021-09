Loona gewinnt „Kampf der Realitystars“: „Ich habe Andrej den Sieg gegönnt!“

15.09.2021 22:15 Uhr

Heute Abend fand das große Finale von "Kampf der Realitystars" statt und die strahlende Gewinnerin der zweiten Staffel ist die Sängerin Loona, sie konnte sich im Finale gegen Andrej Mangold und Claudia Obert durchsetzen.

Claudia Obert konnte sich mit der besten Schlagzeile für das Finale von „Kampf der Realitystars“ qualifizieren, Andrej Mangold im Spiel um Schnelligkeit und Loona beim Versteckspiel, sie konnte ihr Foto am geschicktesten vor den anderen Kandidaten verstecken.

„Ich hatte heute so viel Glück“

Am Ende ging sie als strahlende Siegerin hervor und darf sich nicht nur über den Titel freuen, sondern auch über ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro. Im Interview mit RTLZWEI spricht sie über ihren Sieg:

Herzlichen Glückwunsch! Wie geht es Dir nach dem Finale?

Ich bin so voller Emotionen. Das ist wie ein Film an mir vorbei gegangen und ich kann es wirklich kaum glauben, dass es vorbei ist, dass ich hier stehe, mit diesem Gürtel. Das ist crazy, echt verrückt.

War es Glück, dass Du gewonnen hast?

Überhaupt nicht. Es gab wirklich den Willen und das war wirklich bis zum Ende Dabeibleiben, bis in die Finalshow. Das haben wir geschafft, alle zehn, das war toll, das war ein gutes Gefühl und dann die Spiele! Nicht jedes Mal habe ich so gut abgeschnitten, dann hatte ich heute so viel Glück beim letzten Spiel und da war ich auf einmal im Finale.

Sie hätte Andrej den Sieg gegönnt

Wem hättest Du sonst noch den Sieg gegönnt?

Ich habe Andrej den Sieg vom ganzen Herzen gegönnt, aber auch Jenni. Jenni, weil sie auch von Tag eins durchgehalten und alles gegeben hat. Und ich liebe Gino, ich muss echt sagen, dass ich kurz gedacht habe, der war krass stark in den Spielen, vielleicht wird er es doch. Und auch Cosimo habe ich es ganz doll gewünscht.

Was wird Dir besonders positiv in Erinnerung bleiben?

Also, es gibt viele positive Erinnerungen und hier wurde ich so mit mir selbst konfrontiert, mit meiner Schwäche und mit meiner Stärke. Ich dachte, naja, ich mogle mich wohl durch, aber hier gibt es keine Mogelei, hier wird man wirklich einfach rangenommen. Das ist eigentlich schwierig gewesen, aber ich finde es trotzdem positiv, dass ich das akzeptiert habe und dass ich mit zwölf Menschen in einem Schlafsaal geschlafen habe. Das hätte ich nie von mir gedacht (lacht).

Loona freut sich auf ihren Freund und auf ihre Tochter

Auf was freust Du Dich am meisten?

Ich freue mich auf meinen Freund und ich freue mich auf Zuhause, auf meine Tochter. Es ist einfach etwas, das natürlich lange, lange ausgeschaltet war. Immer, wenn ich an Zuhause gedacht habe, habe ich mich ein bisschen schuldig und traurig gefühlt, das habe ich aber sofort wieder ignoriert. Aber jetzt, jetzt kann man wieder an Zuhause denken.

Was sind Deine letzten Worte hier in der Sala?

Ja, was sind meine letzten Worte, was sind meine letzten Gefühle? Ich stehe hier mitten in der Sala, wo wir so viele Emotionen zusammen erlebt haben. Es ist ein kleines, heiliges Salaland geworden und ich nehme das für den Rest meines Lebens als ein irrsinnig tolles Abenteuer mit. Und ich danke allen dafür, allen Mitbewohnern und natürlich der Produktion, es war ein irrsinnig tolles Erlebnis.