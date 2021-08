„Love Island“: Das hier ist die neue Villa 2021

Neue Villa, neues Liebesglück – so wohnen die Islander

30.08.2021 16:00 Uhr

„Love Island“ geht in die sechste Runde. Neben Moderatorin Sylvie Meis sind eine ganze Reihe neuer attraktiver Singles am Start. Ebenfalls sehenswert: die neue Traumvilla, auf der die Kandidatinnen und Kandidaten genug Platz für gemeinsame Stunden haben...

Es wird wieder heiß auf RTLZwei! Am Montagabend (30.08.) 20.15 Uhr startet die nächste Staffel der beliebten Datingshow. Back to the roots heißt es dabei für die Freiwilligen, die sogenannten Islander, was den Wohnort für die kommenden vier Wochen betrifft.

Denn wie bereits in den ersten vier Staffeln wird auf der sonnigen Ferieninsel Mallorca gedreht und nicht wie zuletzt auf Teneriffa. Und die neue Traumvilla bietet perfekte Rahmenbedinungen für die ganz große Liebe…

Helle Farben und Panoramablick

„Herzlich Willkommen auf der Insel der Liebe. Alles ist neu! Neue Singles, neue Villa“, begrüßt Neu-Moderatorin Sylvie Meis (43) zu Beginn der ersten Paarungszeremonie. Und das ultra-moderne pastellfarbene Luxusobjekt samt Außenbereich lässt tatsächlich keine Wünsche offen. Auf 300 qm Wohnfläche dürfen sich die 13 Singles in Zukunft, abgeschirmt von der Außenwelt, ihre Zeit vertreiben.



Der in Zukunft wahrscheinlich handlungsstärkste Ort, das Schlafzimmer, bietet mit einem großzügigen Fenster einen Panoramablick über den gesamten Garten. Im begehbaren Kleiderschrank darf sich nach Herzenlust für den neuen Schwarm gestylt werden, ein direkt zugänglicher Balkon bietet genug Rückzugsmöglichkeiten für Momente zu zweit. Inklusive Insel-View, versteht sich!

Das riesige Schlafzimmer mit Blick über die Insel

Open-Air Oase zum Wohlfühlen

Noch pompöser kommt der riesige Außenbereich daher – mit satten 2.500 qm! Der Pool (Beach-Optik) ist der aktuell größte auf Mallorca und zugleich das Herzstück. Auf Daybeds und im Loungebereich darf getratscht (und geknutscht!) werden. Logisch, dass dabei knackige Muckis den Testosteronspiegel steigern…

Dafür steht für die Adonisse der Gymbereich parat, leckere Snacks gibt’s in der offenen Küche. Eine Feuerstelle hinter dem XXL-Pool sorgt für das richtige Ambiente bei nächtlichen Stunden. Fehlt nur noch die Gitarre…Romantik pur!

Der XXL-Außenbereich umfasst 2.500 qm

„Love Island“: Sechs Frauen, sieben Männer

Auch in diesem Jahr geht eine sehr bunt gemischte Truppe auf die Suche nach dem Herzensmenschen. Wer wie ernst die Show nimmt, werden wir ja sehen. Wie üblich in den letzten Staffeln streicht das Sieges-Paar am Ende der Staffel 50.000 Euro bzw. 25.000 Euro pro Nase ein.

Zu den wohl spannendsten Single-Ladies zählt Online-Fitness-Coach Andrina aus Zürich. Die 28-Jährige will die Aufmerksamkeit „mit meinen Blicken auf mich“ ziehen. Lisa aus Bremen (23, Friseurin) ist sich dagegen sehr sicher, „in der Villa keinen Sex zu haben.“

Ob sie bei Fitnesstrainer Dennis (Bad Soden-Salmünster) oder einem seiner Konkurrenten nicht vielleicht doch schwach wird? „Ich habe die richtige Frau einfach noch nicht gefunden“, sagt der 22-Jährige. Aber dafür sind nächsten Wochen ja da…(TP)