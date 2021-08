„Love Island“ – Staffel 6: Sylvie Meis und alle News auf einen Blick

21.08.2021 19:00 Uhr

Der Start der sechsten Staffel „Love Island“ rückt immer näher! Für treue „Love Island“-Fans ist 2021 ein Traum: Gleich zum zweiten Mal erscheint die Dating Show in diesem Jahr. Das Wichtigste zur neuen Staffel haben wir hier zusammengefasst!

Das Konzept der Kuppelshow bleibt auch in diesem Jahr gleich: Vier Wochen lang kämpfen die Islander nicht nur um die große Liebe, sondern am Ende auch um 50.000 Euro. Während sich liebeswillige Paare finden, verlieben und befummeln, wird regelmäßig neuer Wind – in Form von weiteren Kandidat:innen – in die Villa gebracht.



Sylvie Meis tritt in Jana Ina Zarrella’s Fußstapfen

Nachdem Jan Ina Zarella im Finale der letzten Staffel ihr Aus verkündete, wurde nun vor wenigen Tagen Sylvie Meis als neue Moderation angekündigt. Im RTLZWEI-Interview verrät die 43-Jährige: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und spannende Zeit bei Love Island und bin schon voller Vorfreude, die Islander bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Moderation: Auch diese bekannte Dame war im Gespräch

Amira Pocher plaudert in einer aktuellen Podcast-Folge mit ihrem Mann Oliver Pocher darüber, dass sie ebenfalls als Moderatorin im Gespräch war. „Ich liebe Trash“, erzählt Amira im Podcast. Die 28-Jährige schaut zwar selbst gerne Dating-Shows, fühlt sich aber nicht dazu bereit, Teil einer solchen Sendung zu sein. „Wenn, dann müsste ich das humoristisch machen“, äußert die zweifache Mama. Doch live mitzufiebern und die spannenden Paarungszeremonien zu moderieren, hätte einfach nicht zu ihr gepasst. „Mein Bauchgefühl sagt da einfach nein“, so Amira.

„Love Island“: kein Erfolgsgarant für Beziehungen

Leider sieht es bei den Siegern der vergangenen „Love Island“-Staffeln nicht besonders rosig aus. Das Sieger-Couple aus diesem Frühjahr – Bianca Balintffy und Paco Herb– trennte sich kurz nach dem Finale bereits. Auch Melina Hoch und Tim Kühnel – Gewinner aus Staffel 4 – gehen inzwischen getrennte Wege. Aktuell ist Melina in der Dating-Show „Are you the One“ zu sehen, während ihr Ex Tim erst kürzlich einen sehr kurzen Auftritt bei „Kampf der Realitystars“ hatte.

„Love Island“ – Staffel 6: Die neuen Kandidat:innen

Offiziell sind die neuen Kandidat:innen der Staffel 6 von „Love Island“ noch nicht bekannt. Allerdings gibt es aus Insider-Quellen einen kleinen Tipp: Der deutsche „Love Island“ Instagram Account folgt nur Teilnehmer:innen und Personen, die unmittelbar etwas mit der Show zu tun haben. Wer richtig hinschaut, kann erkennen, dass sich in dieser Liste auch – noch – unbekannte Gesichter tummeln. Ob das die neuen Teilnehmer sein könnten, bleibt abzuwarten. Wir bleiben dran!

Im Finale geht es am Ende wieder um die alles entscheidende Frage: Geld oder Liebe?

Start: Am 30. August um 20:15 Uhr

Ab 31. August immer Mo-Fr & So um 22:15 Uhr

Finale: Am 27.09.2021 um 22.15 Uhr