„Love Island“ Tag 13: Das sind die neuen Couples nach der 3. Paarungszeremonie

13.09.2021 23:30 Uhr

"Love Island" Tag 13, das ist heute passiert: Die nächste Paarungszeremonie steht an und eins steht fest, die Paare werden noch einmal wild durcheinander gewürfelt.

„Islander! Ganz viel ist passiert in der Villa. Aber die Wahrheit ist natürlich: ihr seid alle entcouplet. Und ich weiß nicht, in welcher Situation das gut wäre, aber sicherlich nicht auf ‚Love Island‘. Und deswegen gibt es heute Abend eine Paarungszeremonie“, Moderatorin Sylvie Meis macht eine deutliche Ansage. Damit ist die nächste Couple-Wahl eröffnet. Die Männer dürfen ran und sich für eine Islanderin entscheiden.

Die Männer dürfen wählen

Der 29-jährige Gütersloher Martin macht den Anfang und tritt nach vorne. „Die Frau hat mich seit dem ersten Tag echt umgehauen und ihr alle wisst, um welche Frau es sich handelt“, so Martins liebevolle Worte, als er Andrina zu seinem Couple wählt.

Als zweiter ist Robin dran. „Manchmal ist es auf Umwegen, dass man sich näher kennenlernt“, schmunzelt Robin und meint damit die humorvolle Isabell. Die 22-Jährige bringt Robin zum Strahlen und beide können es kaum erwarten sich endlich ein Bett zu teilen. Damit ist klar, das zweite Couple des Abends heißt Robin und Isabell.

Das sind die weiteren Couples

Jannik ist an der Reihe und verkündet: „Ich entscheide mich für eine Person, die mir in schwierigen Situationen oft zur Seite gestanden hat, die mein Tag hier auf ‚Love Island‘ jeden Tag zu einem besseren macht“. Seine Wahl fällt auf Jess, die sehr glücklich über ihr neues Couple ist.

Domenik ist dran. Jetzt wird es spannend. Wählt er Lisa, die den 25-Jährigen nach wie vor großartig findet und eine Verbindung zu ihm spürt? Oder doch Kendra? „Ich schätze deine lockere und leichte Art. Die Frau, für die ich mich heute entscheide ist Kendra“, so der Student.

Keiner geht leer aus!

Als nächstes am Zug ist Dennis. Und obwohl Lisa den Fitnesstrainer noch morgens gekorbt hat, entscheidet er sich für die Friseurin aus Bremen. „Lisa bist du glücklich?“, möchte Sylvie Meis wissen. Aber glücklich sieht anders aus und so gibt Lisa zu, dass die Situation nicht so schön für sie ist „jeder würde wissen, wenn ich jetzt ja sage, ich bin mega glücklich, dass das nicht ich wäre“.

Zum Schluss bleiben nur noch Kinan und Selina übrig, die das letzte Couple bilden. Am Ende der Paarungszeremonie findet Moderatorin Sylvie Meis noch eindringliche Worte: „Nutzt diese Zeit, wartet nicht zu lange, denn ‚Love Island‘ steckt voller Überraschungen“. Und die nächste Überraschung lässt sicher nicht lange auf sich warten, denn jetzt herrscht Gleichstand, was die Anzahl der Frauen und Männer in der Villa angeht…

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.