„Love Island“ Tag 14: Selina und Kinan müssen die Villa verlassen

"Love Island" Tag 14: Selina und Kinan müssen die Villa verlassen

14.09.2021 23:50 Uhr

Das war Tag 14 bei "Love Island": Ein Paar muss die Koffer packen - die Zuschauer haben entschieden, für welches Couple es bei "Love Island" keine Zukunft geben wird.

Bei „Love Island” gibt es am Ende nur ein Couple, das gewinnen kann. Wer hat bisher die besten Chancen? Bei welchen Islandern knistert es am meisten und welches Couple hat die größte Liebeschance? Das müssen nun alle Couples getrennt entscheiden.

Welche Couples sind echte Paare?

Alle sind sich einig, dass Martin und Andrina super zusammenpassen und eine wirkliche Chance auf die wahre Liebe haben. Auch Robin und Isabell sind ein tolles Couple, so die Meinung der Islander.

Dann wird es teils schon wackelig. „Ich weiß nicht, was ich von Jannik und Jess halten soll“, so Isabell unsicher zu Robin. Auch Andrina ist unsicher: „Das mit Domenik und Kendra ist voll schwierig einzuschätzen“.

Kinan und Selina müssen gehen

An der Feuerstelle versammelt kommt es zum Showdown. Am Ende steht die Entscheidung. Robin erhält eine Nachricht und liest vor: „Selina und Kinan, bei euch sehen die Islander keine Chance mehr auf die Liebe. Damit müsst ihr die Villa verlassen“.

Und so fließen die Tränen beim Abschied, besonders Isabell ist betrübt, da Selina mit ihr zusammen als Granate in die Villa gezogen ist. Am Ende gibt es noch ein großes Gruppenkuscheln und dann ziehen Selina und Kinan aus der Liebesvilla aus.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.