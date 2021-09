„Love Island“ Tag 15: Drei neue Granaten haben freie Männerwahl!

15.09.2021 16:00 Uhr

Tag 15 bei "Love Island": Gleich sechs neue Granaten entern die Villa von "Love Island" und die drei Frauen haben bei der Paarungszeremonie freie Männerwahl.

Amor zeigt auf der Insel der Liebe, was er so alles drauf hat! Während Lisa beim Camping mit drei Granaten im Date-Himmel schwebt, startet in der Villa für so manchen Islander ein krasser emotionaler Höllentrip. Angelina, Franziska und Jennifer, drei echt heiße neue Granaten, haben bei der Paarungszeremonie mit Sylvie Meis die freie Wahl. Die bitteren Konsequenzen: getrennte Couples, Islanderinnen werden zu Singles und müssen die Villa verlassen …

Streit wegen Sport

Für Isabell ist die beste Bauchübung sich auf den Boden zu legen! Sport ist einfach nichts für die 22- Jährige und daher hat sie auch keine Sportsachen dabei. Im Bikini macht sie ihrem Robin zu Liebe dann doch ein bisschen Sport mit. Doch der hat gemerkt, dass sie gar keine Lust hat und so ist seine Laune im Keller: „Sport hat sich bei dir ja dann erledigt”.

Isabell sucht das Gespräch mit dem Augsburger. Sie will sich für Robin nicht ändern und so bleiben, wie sie ist. „Mich belastet es, dass er an meiner Art, meinen Wesen, meinen Charakter rum meckert”, so Isabell enttäuscht in der Strandhütte. „Weißt du, was dein Problem ist: kein Mensch ist perfekt und keiner ist so, wie du dir das vorstellst”, macht sie Robin eine Ansage. „Ich sag mal so, so ist es, wenn man aus allem ein Drama macht und aus allem was Negatives herauszieht”, kontert Robin. Seine Strategie: Nicht alles so ernst nehmen, was die Frauen sagen. Ob das der beste Weg ist? Und kommt das süße Couple wohl wieder auf einen Nenner?

Lisa lernt beim Campen drei Männer kennen

„Ich wollte schon immer mal campen!”, so Lisa glücklich nach ihrem Umzug aus der Private Suite. Doch es kommt noch besser für die Studentin. Die Granaten Mo, Maurice und Dominik kommen an. „Alle drei sind sehr, sehr attraktive Männer”, so das erste Fazit von Lisa.

Und dann geht das fröhliche Liebesabenteuer los: Lisa schnappt sich zuerst Dominik zum Kennenlernen. „Ich kann schon sagen, dass es so ein Wow-Effekt bei ihm war und ich denke, dass ich mit dem Dominik schon auf einem guten Vibe bin”, erklärt die Bremerin strahlend. Und auch Dominik fühlt es: „Sie ist voll mein Typ! Ich glaube, sie ist eine sehr direkte Person, das feiere ich mega!” Aber da sind ja auch noch Mo und Maurice, die Lisa auch cool finden und kennenlernen wollen …

Paarungszeremonie steht an

„Irgendwas liegt in der Luft, irgendwas Krasses wird passieren!”, so Kendras Vorahnung. Die Studentin wird Recht behalten. „Macht euch chic, wir sehen uns gleich. Sylvie!”, lautet eine Nachricht, die am Nachmittag bei den Islandern ankommt. Bei dieser Paarungszeremonie haben alle Islander in der Villa nichts zu melden und müssen einfach hinnehmen was passiert.

Der Grund: Sylvie Meis kommt nicht alleine. Sie hat mit Angelina (21, Assistentin aus Wien), Franziska (27, Zahnmedizinische Angestellte aus Hannover) und Jennifer (23, Studentin aus Köln) drei heiße Granaten im Gepäck, die die freie Wahl unter den Islandern haben: „Jetzt wird es ernst! Ich habe euch von Anfang an gesagt, bei ‘Love Island’ kann sich alles ganz schnell ändern und das wird es heute! Es ist Damenwahl heute und am Ende werden nicht alle von euch in der Villa bleiben!”, erklärt Sylvie Meis! Welche Couples werden von den Granaten gecrasht? Welche Islanderinnen stehen nach dieser Paarungszeremonie alleine da und müssen die Villa als Singles verlassen?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.