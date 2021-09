„Love Island“ Tag 15: Jess und Andrina müssen die Villa verlassen, aber…

15.09.2021 23:45 Uhr

Das war Tag 15 bei "Love Island": Drei neue Frauen crashen die bestehenden Couples und nichts ist mehr wie es einmal war.

Eine Paarungszeremonie der ganz besonderen Art! „Liebe Jungs, heute ist Damenwahl, die Mädels entscheiden“, verkündet Sylvie Meis und wendet sich dann den Islanderinnen zu. „Nur nicht ihr Mädels, sondern die neuen!“

Die Frauen haben freie Auswahl

Alle sind geschockt! Und dann kommt auch schon die erste Granate in den Garten. Es ist Jennifer. „Du hast die freie Auswahl. Fünf hotte Männer stehen dir zu Verfügung“, erklärt Sylvie Meis und zeigt auf Dennis, Jannik, Domenik, Martin und Robin. Die Granate wählt Dennis und ist damit automatisch mit ihm vercoupelt. „Ich bin auf jeden Fall happy. Vielleicht soll ich in Zukunft einfach weniger nachdenken“, so Dennis, der Jennifer direkt in den Arm nimmt.

Franziska, Granate Nummer zwei, kommt dazu. „Franziska ist ja richtig nice“, entfährt es Jess, noch nicht ahnend, dass die nice Franziska ihr Couple zerstört. Denn die Granate fackelt nicht lange und wählt Jannik. Der kann den Blick von „seiner“ neuen Blondine gar nicht abwenden: „Sehr hübsche Frau!“

Angelina wählt Martin

Es ist Martin, den die dritte Granate Angelina, zu ihrem neuen Couple macht. Andrina erkennt sofort die Lage: „Jetzt kann er beweisen, dass er nur mich gut findet und wenn nicht dann Ciao! Und wenn er jetzt hier switcht, dann ist auch gut, dann weiß ich auch Bescheid!“

Damit gibt es drei neue und zwei alte Couples in der Villa. Jess und Andrina sind ab sofort Singles. Sylvie Meis erklärt: „Ihr wisst, es ist gefährlich Single auf ‚Love Island‘ zu sein. Wer Single ist, fliegt ganz schnell nach Hause. Es tut mir leid, aber das sind die Regeln. Jess und Andrina ihr müsst jetzt die Villa verlassen!“ Kein Abschied, kein Kuss, keine Umarmung! Jess und Andrina gehen raus. „Aber die Beiden bekommen noch eine allerletzte Chance“, beruhigt Sylvie Meis die schockierten zurückgelassenen Islander.

Was geht beim Campen?

Freudenschreie bis nach Ibiza! Schrill und laut quietschend fallen sich Lisa, Jess und Andrina in die Arme. Denn nach ihrem Auszug aus der Villa haben die Single-Ladies nun die Chance, gemeinsam mit Lisa, die drei neuen männlichen Granaten beim Camping kennenzulernen. Vor allem Jess ist Feuer und Flamme und will endlich den richtigen Mann treffen.

Neue Chancen für die Liebe gibt es auch in der Villa. Jannik und Dennis sind „schockverliebt“ in ihre Granaten: Tiefe Blicke, Kuscheln und Händchenhalten nach nur wenigen Stunden! Es ist Dennis, der sich treu bleibt und macht, was ein Dennis machen muss. „Ich bin begeistert von Jennifer. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so matcht!“, so der Fitnesstrainer nach dem ersten Kennenlernen. „Wäre das der dritte, vierte Tag, wir hätten uns zu tausend Prozent geküsst. Aber ich dachte mir so, ne, erster Abend. Ich habe jetzt nur Angst, ich bin zu schnell!“

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.