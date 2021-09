„Love Island“ Tag 16: Andrina hat ein neues Couple – endgültiges Aus mit Martin?

17.09.2021 00:05 Uhr

So war Tag 16 bei "Love Island'": Eine Paarungszeremonie steht an und die Männer beim Campen haben die Qual der Wahl. Wie geht es jetzt mit Andrina und Martin weiter?

Sylvie Meis crasht die gechillte Campingrunde am Abend. “Na, guten Abend, ihr happy Camper”, begrüßt sie die sechs Islander. “Ich hoffe, ihr freut euch. Ein bisschen Entertainment, ein bisschen Spannung vielleicht? Auf jeden Fall etwas Schönes, den ich habe einen Gutschein mitgenommen. Einen Gutschein für eine Paarungszeremonie und der wird jetzt eingelöst”, damit eröffnet Sylvie Meis die nächste Couple-Wahl, bei der die Jungs wählen dürfen.

Das sind die neuen Couples

„Liebe Jungs, liebe Mädels, ihr wisst, Single sein auf ‚Love Island‘ ist nie etwas Gutes. Denn wenn man Single ist, fliegt man hier ganz schnell raus. Man kann hier nur als Couple gewinnen“, erinnert Sylvie Meis die Islander.

Daher werden die Karten neu gemischt und die Jungs picken sich ihre Traumfrau zum Couple. Domi darf als Erster entscheiden. „Es passt einfach, Gemeinsamkeiten sind da und aus dem Grund entscheide ich mich heute für Jess“, so der Hamburger. Jess strahlt und freut sich über Domis Wahl.

Maurice ist als zweiter an der Reihe. „Ich habe mit beiden Frauen tolle Gespräche gehabt. Mit einer verstehe ich mich besonders gut, sie hat einen tollen Humor, sie ist immer am Strahlen, aus dem Grund entscheide ich mich für Lisa“, so der 24-Jährige. Auch Lisa ist zufrieden mit der Entscheidung, will es aber langsam angehen lassen.

Andrina ist nun mit Mo vercouplet

Am Ende sind noch Andrina und Mo übrig, die damit automatisch ein Schicksals-Couple bilden müssen. „Ihr hattet keine Wahl, aber eine Chance“, weiß die „Love Island“- Moderatorin.

Andrina ist mit ihrem Couple nicht sonderlich glücklich, sie vermisst Martin und will nur ihn. Doch wie die Situation in der Villa aussieht und welches Geheimnis Jennifer und Martin haben, weiß die 28-Jährige nicht. Ob sich was an ihren Gefühlen für den Gütersloher ändern wird, wenn sie mehr über seine Vergangenheit erfährt?

