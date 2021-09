„Love Island“ Tag 17: Lisa, Domenik und Kendra müssen die Villa verlassen

17.09.2021 23:45 Uhr

Das war Tag 17 bei "Love Island": Nun ist es bittere Gewissheit: Lisa, Domenik und Kendra müssen die Villa endgültig verlassen, sie haben nicht die große Liebe gefunden.

„Wir haben mit unseren Zuschauern ein Voting gemacht. Ein Voting über euer Schicksal. Wir haben die Zuschauer gefragt: Wer sind eure Lieblingscouples?“, erklärt Sylvie Meis am Abend den völlig überraschten 16 Islandern im Garten der Villa.

Diese Islander dürfen bleiben

Die Ergebnisse des Votings sind eindeutig: Isabell und Robin, Lisa und Maurice, Jess und Domi sowie Dennis und Jennifer werden in die Villa geschickt. Diese Couples sind die Zuschauer-Favoriten.

Sie sind nicht nur save, sondern müssen auch entscheiden, für welche drei Islander die Zeit auf der Insel der Liebe endgültig und für immer vorbei ist. „Ihr müsst jetzt entscheiden, welche fünf Islander noch eine Chance bekommen und welche drei Islander heute noch die Villa verlassen müssen“, liest Robin im Schlafzimmer den geschockten Couples vor.

Lisa geht freiwillig

Eine erste Entscheidung nimmt Lisa den anderen ab. Sie verkündet das, was sie schon den ganzen Tag fühlte: „Ich merke, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich gehe jetzt runter und sage den anderen, dass ich die Villa freiwillig verlassen werde!“

Trotzdem müssen noch zwei weitere Islander nach Hause geschickt werden. Nach schwerer Diskussion und viele Tränen später, versammeln sich alle an der Feuerstelle.

Kendra und Domenik müssen gehen

Nach und nach verkündet Robin die Namen der Islander, die in der Villa bleiben dürfen. Am Ende zittern nur noch Jannik, Domenik und Kendra. „Die Person, die noch mal die Chance bekommt, setzt einfach hier in den letzten Tagen ein klares Statement. Jannik, komm zu uns“, so Robin.

Damit ist klar: neben Lisa, die freiwillig geht, müssen Domenik und Kendra für immer „Love Island“ verlassen.

