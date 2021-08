„Love Island“ Tag 2: Granate Lena wählt Jannik und Andrina weint!

31.08.2021 23:55 Uhr

Das war Tag 2 bei "Love Island": Am Montagabend ist die neue Staffel der beliebten Datinshow gestartet und bereits jetzt sind die ersten Tränen geflossen!

Direkt nachdem sich die ersten Couples gebildet haben, kam Granate Lena dazu und crashte die Kandidaten. Nun muss sie sich entscheiden und löst damit Chaos aus.

Lena wählt Jannik

Die neue Granate Lena muss sich entscheiden, mit welchem Islander sie ein Couple sein möchte: „Ich möchte heute nicht alleine schlafen und die Granate muss ja auch mal einschlagen. Und deshalb entscheide ich mich jetzt für Jannik! Du bist jetzt mein Couple. Ich hoffe, du freust dich“. Glücklich nimmt Lena Jannik in den Arm. Jannik strahlt auch: „Ja, auf jeden Fall.“

Damit hat die Granate nicht nur Lisa zum Single gemacht, sondern auch Andrina ihren Lieblings-Islander weggeschnappt. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich bei Jannik sicher bin – weil er mir das Gefühl gab. Ich bin verwirrt!“, so die Schweizerin.

Jannik sucht das Gespräch zu Andrina

Schon zum zweiten Mal muss Andrina zurückstecken und sieht ihrem Traummann an der Seite einer anderen Islanderin. Lena will mit ihrem Couple feiern, doch Jannik, will erst Mal mit Andrina sprechen: „Das ist alles ein schwieriges Thema. Ich bin zwiegespalten. Ich mag sie echt gerne, dich mag ich halt auch gerne! Ich kann aber nach zwei Tagen noch nicht klar entscheiden! Wir können ja die nächsten Tage noch ein bisschen quatschen.“

Andrina sieht da klarer: „Für mich bist du der einzige interessante Mann hier!“. Das Liebesthema scheint zwischen dem Kölner und der schönen Schweizerin also noch nicht vom Tisch.

Zwei neue Männer kommen dazu

„Love Island“ wäre nicht die Dating-Show, die sie ist, wenn die Islanderinnen nicht noch weitere heiße Boys geliefert bekommen. Dennis und Kaan mischen die Villa auf und machen die Mädels schöne Augen. Wird Andrina die Chance ergreifen, um über Jannik hinwegzukommen? Und wie reagieren die anderen Islanderinnen auf die neuen Jungs?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.