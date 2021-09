„Love Island“ Tag 8: Die neuen Couples und welcher Single muss gehen?

07.09.2021 23:45 Uhr

Das war Tag 8 bei "Love Island": Alle Couples wurden getrennt und sollen sich zu Neuen zusammenfinden. Das stiftet natürlich Verwirrung. Mit wem möchten die Islander und Islanderinnen wirklich zusammen sein?

Es wird Zeit für eine Neu-Vercouplung, die es so noch nie gegeben hat. Einzeln geben sie ihr Wunsch-Couple an, doch nur wenn es ein Match gibt, entsteht auch ein neues Couple. Alle anderen Islander bleiben Singles. Doch Singles leben auf „Love Island“ gefährlich und laufen Gefahr die Villa verlassen zu müssen…

Andrina und Martin

Ich will ihn, ihn will ihn nicht. Ich will sie, ich will sie nicht. Jetzt ist Schluss mit hin und her und Zeit die Karten auf den Tisch zu legen. An der Feuerstelle kommt es zur Auflösung.

Granate Martin ist von Andrina begeistert: „Die Person, für die ich mich entscheide, hat mich mit ihrem Auftreten sehr überrascht. Ich bin froh, dass ich diese Person kennenlernen durfte und freue mich auf viele weitere schöne Tage. Und sie heißt Andrina“. Auch die schöne Schweizerin möchte den 29-Jährigen weiter kennenlernen und kommt aus der Villa. Juhuuu, it’s a Match! Damit steht das erste neue Couple fest.

Robin und Jess

Robin ist nach wie vor hin und weg von Jess: „Ich habe den Tag heute an ihrer Hand sehr genossen und würde sie gerne weiter kennenlernen. Die Frau, für die ich mich heute entscheide, ist Jess“.

Als die DJane auf den Augsburger zu läuft, strahlt das neue Couple über beide Ohren. Somit steht das zweite und letzte Couple fest. Dennis möchte Lisa kennenlernen und wählt sie für ein Couple, doch die Blondine hat sich für einen anderen Islander entschieden. Somit ist Dennis Single. Auch Domenik bleibt Single, denn seine Wahl fiel auf Jess, die aber Robin wählte.

Die Singles müssen zittern!

Als nächstes ist Jannik an der Reihe: „Ich entscheide mich heute für die Frau, die trotz Startschwierigkeiten ein besonderes Gefühl in mir auslöst und die ich auf jeden Fall weiter kennenlernen möchte.“ Seine Wahl fällt auf Lena.

Echt jetzt? Die Blondine hat sich nicht für Jannik entschieden – Autsch. Kaan ist nun dran und entscheidet sich für Andrina, die aber ja ein Couple mit Martin bildet. Puuh kompliziert? Nein, denn da es keine weiteren Matches mehr gibt, sind Dennis, Jannik, Lisa, Lena, Domenik, Kaan, Isabell und Selina ab sofort Single.

Und jeder weiß, wer Single ist, läuft Gefahr „Love Island“ verlassen zu müssen. Wer das sein wird, liegt in den Händen der Community. Sie hat die Wahl und votet, welcher Single-Islander sich seinen Platz in der Villa verdient hat und welcher nicht!

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.