Männer-Nachschub bei „Die Bachelorette“: Zwei neue Hotties für Maxime

23.07.2021 13:10 Uhr

Um die Spannung aufrecht zu erhalten, bekommt "Bachelorette" Maxime Herbord nun Männernachschub. Ob Marcel oder Lorik die Richtigen für die schüchterne Brünette sind?

Nachdem Maxime Herbord Kandidat Dario Carlucci bereits vor der zweiten Rosenvergabe aus dem Rennen geworfen hatte, bekommt sie nun Männernachschub.

Zwei Männer crashen die Runde

Nachdem sich in der zweiten Folge gleich drei Männer von der Bachelorette verabschiedet haben, ziehen in der nächsten Folge am Mittwoch direkt zwei neue Kandidaten in die Männer-Villa ein und mischen die Runde ordentlich auf.

Lorik (24) aus Mannheim und Marcel (35) aus Köln werden die gemütliche Atmosphäre crashen und für jede Menge Aufregung sorgen. Damit steigt die Zahl der Rosenjäger auf aktuell 16 Kandidaten. Gefühlvolle Romantiker oder draufgängerische Stimmungsmacher? Wird am Ende sogar einer von ihnen Maximes Herz gewinnen?

Das ist Lorik

Vor 20 Jahren kam Lorik mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Deutschland. Für diesen Mut bewundert er seine Eltern, die auch beim Thema Liebe das große Vorbild des 24-Jährigen sind: Schließlich sind sie seit über 30 Jahren verheiratet – und genau das wünscht sich auch Lorik als absoluter Familienmensch.

Dafür fehlt dem selbstbewussten Mannheimer nur noch die richtige Frau an seiner Seite. Gefühlvoll, hilfsbereit und unternehmungslustig sollte sie sein – und gut küssen sollte sie können. Zu einem perfekten Date gehört für Lorik ein leckeres Abendessen. Danach spazieren gehen, dabei über Gott und die Welt reden und sich so näher kennenlernen – das ist es. Nach einem Jahr Singledasein möchte er endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren! Als Fußballer weiß er mit Konkurrenz umzugehen und sich auf seine Ziele zu fokussieren – ganz wie seine Eltern.

Das ist Marcel

Blaue Augen, durchtrainierter Körper – und jede Menge Hummeln im Hintern: Wenn Marcel nicht gerade als Entwicklungsingenieur für Fahrerassistenzsysteme arbeitet, steht bei ihm in der Freizeit meist Sport auf dem Programm. Ob Kraftsport, Fußball, Badminton, Beachvolleyball, Joggen oder Biken – der 35-Jährige powert sich gerne aus. Auch für Standardtanz hat sich der bekennende Perfektionist mit Putz-Fimmel lange begeistert.

Aktuell fehlt ihm dazu aber leider die richtige Partnerin. Die könnte mit Marcel nicht nur das Tanzparkett erobern, sondern auch die Welt bereisen, denn das ist eine weitere Leidenschaft des Entwicklungsingenieurs: „Ich liebe es, fremde Kulturen kennenzulernen.“ Die übrige Zeit gilt seiner Familie und seinen Freunden, bei denen Marcel Halt und Geborgenheit findet. So wie vor zwei Jahren, als seine Ehe geschieden wurde: „Ich war mir sicher, endlich angekommen zu sein. Leider ist der Traum geplatzt.“ Aber das ist Schnee von gestern. Der lustige Wahl-Kölner ist bereit für eine neue Partnerin und sagt über sich selbst: „Ich bin ein liebevoller, loyaler Tollpatsch, der die große Liebe sucht.“ Ob er sie in Griechenland findet?

So geht es weiter

Von aufregend bis niederschmetternd: Maximes Liebesreise hält in dieser Woche einige Überraschungen für sie bereit! Nachdem einer der Männer sie mit unangenehmen Neuigkeiten konfrontiert hat, crashen kurz darauf zwei bislang unbekannte Männer ein Gruppendate am Strand – unerwartete Konkurrenz!

Einem Mann wird bei einem Einzeldate eine besondere Ehre zuteil: Er darf der Bachelorette heute einige Wünsche von ihrer Bucket List erfüllen. Wie kommt das bei Maxime an?

„Die Bachelorette“ am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.