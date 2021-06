Muss Florian Silbereisen das „Traumschiff“ verlassen?

28.06.2021 08:14 Uhr

Bleibt Florian Silbereisen auch neben "DSDS" noch beim ZDF-"Traumschiff"?

Der 39-Jährige hat mit Musik, Schauspielerei und Moderation viele Talente, doch diese sorgen für einen vollen Terminkalender. Der Showmaster wird in Zukunft auch ein Teil der neu aufgelegten Version von „Deutschland sucht den Superstar“ sein, doch die Fans machen sich Sorgen.

Für Florian Silbereisen eine Herausforderung

Schafft der beliebte Moderator dann – neben seinen Schlagershows für den MDR – seine Rolle als Traumschiff-Kapitän auch noch? Der neue DSDS-Juror Florian Silbereisen selbst macht sich da erst einmal keinen Stress und plant, all seine Jobs zu behalten. „Das ist tatsächlich jetzt eine große Herausforderung, dass man diese Termine alle koordiniert. Im ZDF bin ich der Kapitän, bei RTL bin ich Juror und bei der ARD moderiere ich die großen Shows“, sagte Florian nun auf Anfrage der „Bild“-Zeitung.

Drei große Projekte

Besonders, dass es drei verschiedene TV-Sender sind, könnte die Sache schwierig machen, doch der Star setzt auf gute Zusammenarbeit und will die einzelnen Projekte koordinieren.

„Ich habe noch einen Vertrag, der muss jetzt erst mal erfüllt werden. Ich werde schon im Juli wieder an Bord gehen und drehen.“ So ganz offiziell will er seinen Verbleib bei ‚Das Traumschiff‘ aber offenbar nicht bestätigen. Er deutet nur an: „Jetzt machen wir erst mal eine Sache nach der anderen.“ Die Fans müssen also noch ein wenig weiter bangen. (Bang)