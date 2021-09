Wie geht es für die „Mr. & Mrs. Smith“-Serie weiter?

21.09.2021 08:25 Uhr

Amzon Prime sucht weiterhin handringend nach der weiblichen Hauptdarstellerin für ihre „Mr. & Mrs. Smith“-Serie.

Vor über 15 Jahren kam „Mr. & Mrs. Smith“ in die Kinos. Die Action-Komödie mit den Hollywood-Superstars Brad Pitt (57) und Angelina Jolie (46) schrieb 2005 vor allem Geschichte, weil die Hauptdarsteller sich am Set verliebten. Eigentlich eine romantische Story, wäre Brad Pitt damals nicht noch mit Jennifer Aniston (52) verheiratet gewesen.

Amazon Prime plant den Klassiker als Serien neu an die Zuschauer zu bringen. Die Produktion steht aber jetzt schon unter einem schlechten Stern!

Quelle: giphy.com

Niemand will Mrs. Smith sein

Die Streaming-Plattform Amazon Prime bestätigte bereits offiziell, den Film als Serie produzieren zu lassen. Die Hauptrolle des Mr. Smith wird Multi-Talent Donald Glover (37) übernehmen.

Aber scheinbar will niemand die Rolle der Mrs. Smith annehmen. Eigentlich sollte Phoebe Waller-Bridge (36) verpflichtet werden, diese stieg aber aufgrund kreativer Differenzen aus dem Projekt aus.

Das fängt ja schon mal gut an.

„Mr. & Mrs. Smith“-Serie mit Angelina Jolie?

Wer die Rolle der Mrs. Smith spielt, steht aktuell noch nicht fest. Es wäre natürlich der Hammer schlechthin, wenn Angelina Jolie als mörderische Ehefrau zurückkehren würde.

Diese Besetzung wird aber wahrscheinlich ein Wunschdenken bleiben, denn die Hollywood-Ikone hat bisher mit keiner Silbe anklingen lassen, in irgendeiner Weise mit dem Projekt verbunden zu sein. Wenn sie nicht will, vielleicht hätte ja Jennifer Aniston Interesse an der Rolle.

Klar ist, die Rolle kommt mit einer heftigen Vorgeschichte. Der Geruch der Ehebrecherin wird der Mrs. Smith für immer anheften. Kein Wunder also, dass die Damen in Hollywood vorsichtig agieren.

Serienstart frühestens 2022

Da die Dreharbeiten noch nicht einmal begonnen haben, wird es bis zum Serienstart sicherlich einige Monate dauern. Mit viel Glück erscheint die Liebes-Komödie der blutigen Art im Jahr 2022.

Wir sind derweilien gespannt, wer sich an die Rolle der Mrs. Smith traut und versüßen uns bis dahin die Zeit mit den vielen anderen Amazon-Serien in Eigenproduktion.

