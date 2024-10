Ausstrahlung Ende Oktober 1000. Ausgabe von „maybrit illner“: Olaf Scholz ist zu Gast

Maybrit Illner und Olaf Scholz in einer "maybrit illner"-Ausgabe vom Februar 2023. (jom/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 14:01 Uhr

Ende Oktober zeigt das ZDF die 1000. Ausgabe von "maybrit illner". Zum Jubiläum wird Bundeskanzler Olaf Scholz den Polittalk beehren.

Das ZDF zeigt am Donnerstag, 24. Oktober, 22:15 Uhr die 1.000 Sendung des Polittalks "maybrit illner". Moderatorin Maybrit Illner (59) wird dann Bundeskanzler Olaf Scholz (66) als Gast begrüßen. "1.000 Ausgaben – und keine war wie die andere", blickt die Gastgeberin in einem ZDF-Statement zurück. Wenn es ein Erfolgsrezept für die Sendung mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Journalismus gebe, dann seien es Aktualität und Relevanz. "Immer dran bleiben an den Ereignissen, an den besten Gesprächsgästen, den entscheidenden Fragen – das ist jede Woche unser Ziel in einer immer unsicherer werdenden Welt."

"Auf die nächsten 25 Jahre"

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten (59) erklärt zu dem Jubiläum: "Die Gesprächsrunden bei 'maybrit illner' sind jeden Donnerstag fundiert, kontrovers und erhellend." Im Schnitt seien zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Sie gratuliere "zu diesem verlässlichen Beitrag zur Meinungsbildung in Deutschland – und auf die nächsten 25 Jahre". Am 14. Oktober 1999 startete die Sendung, damals noch unter dem Titel "Berlin Mitte". Seit mehr als 17 Jahren wird die Sendung unter dem Namen der Moderatorin ausgestrahlt. Die Sendung konnte bereits mehrere Preise abräumen, darunter die Goldene Kamera, der Bayerische Fernsehpreis oder der Deutsche Fernsehpreis.