13-jährige Tierschützerin Izzy Bee wird Netflix-Star

Bei Izzy Bee bekommen putzige verletzte Koalas Hilfe. Jetzt gewährt die australische „Koala-Flüsterin" auch bei Netflix Einblick in ihre Welt.

Koalas sind wahnsinnig süß, aber auch extrem verletzlich. Bei Izzy Bee und ihren Eltern bekommen sie Hilfe. Jetzt gewährt das Mädchen aus Australien auch bei Netflix Einblick in ihre tierisch niedliche Welt. Der dpa hat sie von ihrem Alltag als „Koala-Flüsterin“ erzählt.

Schon ihr Name klingt bezaubernd: Izzy Bee. Aber auch was die 13-Jährige in ihrer Freizeit am liebsten tut, hat Niedlichkeitsfaktor. Izzy ist eine Koala-Flüsterin und verbringt den Großteil des Tages mit den putzigen Beuteltieren, die in der Tierklinik ihrer Eltern aufgepäppelt werden.

14 Koalas sind das Limit

Das macht sie so gut und mit solchem Charme, dass Netflix dem Mädchen von Magnetic Island vor der Ostküste Australiens eine eigene Serie gewidmet hat. Auch in Deutschland ist die erste Staffel von „Izzy und die Koalas“ am Start.

Rosie, Baby Chompy, Muffin und Juliet heißen einige der possierlichen Eukalyptus-Esser, die die Familie aus Notsituationen gerettet hat. In der Serie können die Zuschauer erleben, wie das Mädchen schon vom Aufstehen an mit den Tieren interagiert. Unschwer ist zu erkennen: Ihr Liebling ist Leia. Das Tier mit besonders großen Ohren wurde nach der Prinzessin aus dem Kinofilm „Krieg der Sterne“ benannt. „Sie hat eine ganz besondere Persönlichkeit, fast wie ein Mensch“, erzählt Izzy im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Leia nimmt sich ziemlich wichtig und möchte rund um die Uhr Aufmerksamkeit“

Derzeit tummeln sich 14 Koalas in der Hilfsstation der Familie Bee. „Und das ist auch das Limit von dem, was unsere Einrichtung derzeit leisten kann“, sagt Mutter Ali, die mit ihrem Mann Tim das „Magnetic Island Koala Hospital“ leitet. Insgesamt haben die beiden Veterinäre über die Jahre schon 230 hilfsbedürftige Tiere versorgt.

Die Tiere leiden durch den Menschen

Die Tiere leiden vor allem unter dem Verlust ihres natürlichen Lebensraums. Wo sie früher friedlich ihrem Tagesablauf nachgingen, werden sie plötzlich von Hunden angegriffen, von Autos angefahren oder beim Überwinden von Zäunen verletzt. Hinzu kommen immer schlimmere Dürren und immer schrecklichere Buschfeuer.

Zuletzt hatten verheerende Brände von August 2019 bis März 2020 mehr als zwölf Millionen Hektar Land auf dem Fünften Kontinent verwüstet. Schätzungen zufolge könnten dabei mehr als eine Milliarde Tiere gestorben sein, unzählige weitere wurden verletzt oder haben ihr Habitat verloren. Auch viele Koalas zählen zu den Opfern. In manchen Regionen hat sich ihre Zahl gar halbiert, die Überlebenden haben sich im Flammeninferno teilweise die Pfoten schwer verbrannt. Die „Australian Koala Foundation“ schätzte bereits 2018, dass es maximal noch 85.000 Koalas gab, womöglich noch viel weniger.

Vorbereitung auf die Auswilderung

Nicht nur auf Magnetic Island brauchen die drolligen Kreaturen Hilfe, auch vom Festland werden verwundete oder bedürftige Artgenossen in die Klinik geschickt. Die Kleinsten sind meist Waisenkinder und leben im Haus der Familie. Während Izzy redet, klettert Neuzugang Molly ungestüm auf ihr herum. „Molly ist besessen von Nasen, sie will immer in Nasen beißen oder sie lecken. Die Kleine ist etwas seltsam, aber sehr süß.“ Überhaupt seien Koalas „voller schrulliger, lustiger Verhaltensweisen“, schmunzelt Izzy. In ihrem Zimmer dürfen sie aber nur in Ausnahmefällen nächtigen: Die Baby-Koalas fiepsen und quieken so laut, dass ihre junge Pflegerin wohl kein Auge zumachen würde.

Wenn die Tiere größer werden, kommen sie in den Koala-Kindergarten. Ziel ist es, sie auf ihre Auswilderung vorzubereiten. Izzy ist zwar jedes Mal traurig, ihre kuscheligen Kameraden ziehen zu sehen, aber sie weiß als Koala-Expertin auch, dass es das Beste für sie ist.

Morgendlicher checkup

Denn niedlich hin oder her: Koalabären sind wilde Tiere. Bären sind sie hingegen nicht, auch wenn sie mit ihren runden Ohren, dem flauschigen Fell und den Knopfaugen an einen Teddy erinnern. Der „Phascolarctos cinereus“ ist ein in Down Under endemischer Beutelsäuger, der den Großteil des Tages in Bäumen sitzend verschläft und sich ausschließlich von Eukalyptusblättern ernährt. Das ist möglich, weil das Verdauungssystem in der Lage ist, die giftigen Chemikalien in den Pflanzen zu neutralisieren.

Ihr ganzes Leben lang hat Izzy mit Koalas gelebt. Sie kennt ihre verschiedenen Laute, ihre speziellen Charakteristiken und besonderen Bedürfnisse. „Morgens checke ich zunächst einmal, wie es jedem einzelnen geht und ob alle glücklich und gesund sind.“ Dafür habe sie mittlerweile ein Gespür, für das es keiner Worte bedarf. Deshalb auch der Spitzname „Koala-Flüsterin“, den die Eltern ihr gaben. „Ich weiß einfach, wenn ihnen etwas weh tut oder wenn sie etwas brauchen.“ Für die Tiere ist sie Spielkameradin, Vertrauensperson und Mutterersatz zugleich. Sie wollen in Izzys Armen liegen, schmiegen sich an sie, halten mit ihren Pfötchen ihren Daumen fest umklammert.

Eigene Serie für junge Klima- und TierschützerInnen

Die Faszination für die Beuteltiere hat sie von ihrer Mutter geerbt. „Sie sind einfach solch entzückende Dinger und so hilflos. Sie schauen Dich an und dein Herz schmilzt dahin“, sagt Ali und fügt hinzu, sie sei mächtig stolz, dass ihre Tochter auch so eine starke Bindung zu den Koalas aufgebaut habe. „Das ist nicht unbedingt etwas, was wir ihr beigebracht haben – Izzy ist einfach so“

Das haben auch die Netflix-Macher erkannt. Sie wurden auf Izzy aufmerksam, als sie vor zwei Jahren in einer Episode der Serie „Dodo Heroes – Aus Liebe zu den Tieren“ auftrat. Seit Mitte September ist die erste Staffel mit acht Folgen beim Streaming-Dienst online. Eine gute Viertelstunde dauern die Episoden, gemacht sind sie vorwiegend für ein junges Publikum. Denn Klima- und Tierschutz sind Themen, für die gerade Kinder und Jugendliche brennen.

„Seit den Buschfeuern ist das Interesse für Koalas sehr groß“, sagt Ali Bee. “Jeder möchte wissen, wie man ihnen helfen kann.“ Aber dass ihre Tochter und die Tierklinik jetzt Protagonisten einer eigenen Serie sind, das sei doch „ziemlich surreal“. Auch Izzy sagt: „Ich habe das alles noch gar nicht richtig realisiert.“ Eine letzte Frage noch: Wer sind denn nun die besseren Freunde, ihre Mitschüler oder die Koalas? Izzy lacht. „Das kommt ganz drauf an, um welchen Mitschüler es geht – und um welchen Koala.“

