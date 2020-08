16.08.2020 11:18 Uhr

15 Jahre „Durch den Monsun“: Heidi Klum feiert Tokio Hotel

Heidi Klum feiert einen besonderen Tag im Leben ihres Ehemannes Tom Kaulitz: Vor genau 15 Jahren erschien "Durch den Monsun" seiner Band Tokio Hotel. Neben alten Bildern gibt es ein Ständchen des Models auf Instagram.

Heidi Klum (47) feiert einen ganz besonderen Tag im Leben ihres Ehemannes Tom Kaulitz (30). Denn genau vor 15 Jahren erschien die Hitsingle „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel. Damit schafften die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz sowie Georg Listing (33) und Gustav Schäfer (31) den Durchbruch. Zur Feier des Tages postete die Modelmama in ihrer Instagram Story eine Reihe von Fotos der Band – von den Anfängen bis heute.

Unter alte Pressefotos, auf denen die Bandmitglieder als junge Teenies zu sehen sind, mischen sich aktuelle Bilder. Auch Porträts von Bill und Tom zeigt Klum in ihrer Story. Doch damit nicht genug: Die 47-Jährige lässt es sich nicht nehmen und schlüpft dank eines Instagram-Filters in die Rolle von Bill. Mit dickem Eyeliner, einem Piercing in der Augenbraue und schwarzen Haaren blickt sie neben Ehemann Tom ernst in die Kamera. Danach gibt sie noch eine Playback-Version von „Durch den Monsun“ zum Besten.

Auch Bill Kaulitz denkt an den Tag zurück

Neben Heidi denkt auch Bill Kaulitz an den besonderen Tag auf Instagram zurück. „15 Jahre ist es her, dass diese Single unser Leben verändert hat. Wie schnell die Zeit vergeht“, schreibt der Sänger und postete dazu das Cover der Single. Zudem gab es am Samstag (15. August) zur Feier des Tages einen Life-Chat auf Spotify, in dem die Band Fragen von Fans beantwortete.

Quelle: instagram.com

(amw/spot)