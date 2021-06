1,8 Millionen Follower: Baby-Tiktokerin erobert das Netz

23.06.2021 20:50 Uhr

Achtung Zuckersüß: Die TikToks dieses kleinen Mädchens machen gerade das Netz verrückt, denn sie sind unglaublich niedlich!

Süß, süßer, Bella: Die Videos dieses kleinen Mädchens gehen zur Zeit auf TikTok viral – und das ist kein Wunder! Mit ihrer niedlichen Art verzaubert sie ihre 1,8 Millionen Follower Tag für Tag.

Ihre Essens-Videos bringen alle zum lachen

Outfit-Posts, Rezepte-Inspo und Co.: Die kleine Bella macht bereits jetzt schon alles, was auch richtige Influencer machen. Ganz besonders gut kommen bei ihren Fans allerdings ihre Essens-Videos an. Dort filmt ihre Mama die süße TikTokerin beim Mittagessen und die Begeisterung und Kommentare von Bella bringen wirklich jeden zum Lachen!

So sehr lieben sie ihre Fans

Durch ihr süßes Brabbeln in den Videos, ist die Kanadierin bereits jetzt schon ein waschechter Social Media-Star – natürlich inklusive Fans. Unter ihren Videos schwärmen die Zuschauer nur so von Bella: „Sie bringt mein Herz zum schmelzen!“. Ein anderer TikTok-Nutzer schreibt: „Unglaublich wie gut sie schon sprechen kann! So unglaublich süß.“

Er hatte schon vor der Geburt einen Insta-Kanal

Doch die kleine Bella ist nicht das einzige Kleinkind, was bereits ein Internetstar ist. Der kleine Rodeo, auch besser unter dem Namen lilblingbling bekannt, hat sogar bereits vor seiner Geburt einen Instagram-Kanal gehabt. Seine Eltern Candy Ken und Baby J haben es ihm nämlich in die Wiege gelegt, denn die beiden sind selber Social Media-Stars.

Das halten seine Follower von dem Kanal

Gerade einmal wenige Tage ist Rodeo erst alt und bereits jetzt folgen ihm über 40 Tausend Menschen auf Instagram. Viele davon lieben es den kleinen Tag für Tag größer werden zu sehen, doch die Meinungen scheiden sich. Andere finden es verwerflich, dass ein Neugeborenes tagtäglich vor die Kamera gezerrt wird. Diese Entscheidung können allerdings letztendlich nur die Eltern des kleinen treffen.