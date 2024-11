Nach Tour durch Ostdeutschland „1Live Krone“: Band Beatsteaks bekommt Sonderpreis

Im kommenden Monat werden die Beatsteaks den Sonderpreis entgegennehmen. (dam/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 14:04 Uhr

Im Dezember werden die musikalischen Leistungen von Künstlerinnen und Künstlern bei der "1Live Krone" gefeiert. Die Band Beatsteaks erhält bei der Veranstaltung eine Sonderauszeichnung für ihr Engagement.

Die Band Beatsteaks wird mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Wie aus einer Pressemitteilung des WDR hervorgeht, erhalten die Berliner Künstler einen Sonderpreis der "1Live Krone". Hintergrund der Anerkennung sind zwölf Konzerte, die die Beatsteaks im Frühjahr dieses Jahres gespielt hatten:

Die Punk-Band trat dabei in ausgewählten Jugendzentren in Ostdeutschland auf, um dort die lokale Jugendkultur zu stärken und sich gegen wachsenden Populismus und Rechtsextremismus auszusprechen. "Die Tour stieß vielerorts auf Gegenwind, teilweise sogar mit Drohungen physischer Gewalt seitens rechter Gruppen, die darauf abzielten, die Besucherinnen und Besucher einzuschüchtern", heißt es in der Mitteilung.

Umso dankbarer scheinen die Beatsteaks nun für die Anerkennung zu sein. "Vielen Dank für die Wertschätzung, die uns durch diesen Preis entgegengebracht wird. Das ist nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der rechtsradikale Hetze und Rassismus in Deutschland wieder salonfähig zu sein scheinen. […] Wir verstehen diesen Preis als Aufforderung zur Nachahmung: Kommt zusammen!", so die Bandmitglieder in einem gemeinsamen Statement.

Wann findet die Verleihung statt?

Am 5. Dezember nimmt die Gruppe im Rahmen der "1Live Krone" den Sonderpreis entgegen. Die Show beginnt um 20:15 Uhr. Fans können diese live im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1Live und in der ARD Mediathek verfolgen. Außerdem ist die Verleihung 30 Tage auf dem Portal verfügbar.

Die "1Live Krone" ist ein deutscher Musikpreis, der seit 24 Jahren vom Radiosender 1 Live verliehen wird. Welche Künstler und Künstlerinnen die Auszeichnungen erhalten, entscheiden die Hörerinnen und Hörer des Senders.

In diesem Jahr sind unter anderem Ski Aggu (27), Apache 207 (27), Kontra K (37), Montez (30) und Nico Santos (31) in der Kategorie "Bester Künstler" nominiert. Ayliva (26), Lea (32), Leony (27), Loi (22) und Paula Hartmann (23) hoffen auf einen Preis in der Kategorie "Beste Künstlerin".