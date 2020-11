21.11.2020 18:04 Uhr

„1Live Krone“: Mark Forster und Seeed unter den Gewinnern

Beim Radiopreis "1Live Krone" sind in diesem Jahr unter anderem Seeed, Mark Forster, Felix Jaehn und Lea ausgezeichnet worden.

Der Radiosender 1Live vom Westdeutschen Rundfunk hat wieder seinen alljährlichen Musikpreis „1Live Krone“ verliehen. Die Sieger wählt das Publikum. Zu den glücklichen Gewinnern zählen 2020 folgende Künstler.

„Übermorgen“ ausgezeichnet

Als beste Band konnten sich Seeed („Dickes B“) behaupten, die sich den Preis schon 2013 sicherten. Fynn Kliemann (32) wurde unterdessen zum „Besten Künstler“ gewählt, während Lea (28) als „Beste Künstlerin“ ausgezeichnet wurde. Die „Beste Single“ stammt mit „Übermorgen“ von Mark Forster (37) und der DJ Felix Jaehn (26) ist „Bester Dance Act“.

Die „Comedy-Krone“, der einzige von der Redaktion bestimmte Preis, geht an Tommi Schmitt (31) und Felix Lobrecht (31) für ihren Podcast „Gemischtes Hack“ und die Band Provinz ist „Bester Newcomer Act“. „Bester Hip-Hop Act“ ist Kontra K (33). Eine Gala gab es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht. Die Highlights der zuvor unter anderem per Internet ausgestrahlten Verleihung werden am heutigen 21. November noch einmal ab 20:15 Uhr beim WDR zu sehen sein.

(wue/spot)