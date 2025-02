Stars 20 Jahre GNTM: Heidi Klum ehrlich über Spagat zwischen Kindern und Modelleben

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2025, 12:37 Uhr

Heidi Klum feiert in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum von ‚Germany’s Next Topmodel‘.

GNTM war schon immer ihr Baby, doch parallel zur Show zog sie auch im Privatleben vier Babys groß, die mittlerweile junge Erwachsene sind. Zur Jubiläumsstaffel gewährt Heidi nun einen ehrlichen Einblick in die Herausforderungen, die der Spagat zwischen ihrem aufregenden Berufsleben und der Erziehung ihrer Kinder mit sich brachte.

Auf die Frage, ob sie jemals Schuldgefühle hatte, wenn sie als berufstätige, überwiegend alleinerziehende Mutter auch noch auf der Karriereleiter emporkletterte, antwortet Heidi jetzt gegenüber ‚RTL‘: „Natürlich, ja! Ich bin in gewisser Weise sowohl Mutter als auch Vater – und berufstätig. Ich habe mich oft zerrissen gefühlt.“ Trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen habe die 51-Jährige es aber regelmäßig geschafft, zu Karatewettkämpfen und Fußballspielen zu gehen. „Auch wenn ich ein paar verpasst habe. Die Balance zu finden war nicht immer leicht“, erinnert sich Heidi, die mit Flavio Briatore Tochter Leni (20) und mit Sänger Seal die Kinder Henry (19), Johan (18) und Lou (15) hat.

Und dieses straffe Pensum habe sie jahrelang gespürt. Ihr Arbeitsalltag sei oft von Müdigkeit geprägt gewesen, wie die Modelmama weiter ausführt: „Meine Tage haben immer müde begonnen, weil ich nachts gestillt habe. Und während der Drehpausen ebenfalls. Ich war durchgehend k.o. und abends nicht mehr sicher, was ich den ganzen Tag eigentlich so alles erzählt hatte.“