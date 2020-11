29.11.2020 14:36 Uhr

20 Kilo abgenommen: Rebel Wilson hat ihr Wunschgewicht erreicht

Rebel Wilson hat in den vergangenen Monaten viel abgenommen. Jetzt verkündete sie auf Instagram, dass sie ihr Zielgewicht erreicht hat.

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (40, „Pitch Perfect“) hat 2020 zu ihrem Gesundheitsjahr ernannt. Und das hat sie konsequent umgesetzt: Mindestens 20 Kilo soll die 40-Jährige abgenommen haben. Nun verkündete Wilson in einer Instagram-Story, dass sie ihr Zielgewicht von 75 Kilo erreicht hat.

Die Schauspielerin teilte ein Foto, auf dem die Zahl 74,6 auf einem Display aufleuchtet. Auch wenn es ihr nicht um eine Zahl gehe, sondern darum, gesund zu sein, schreibt sie dazu, benötigte sie eine greifbare Zahl, um motiviert zu bleiben. „Und das waren 75 Kilo.“

„Ich werde niemals absolut dünn sein“

In der „Drew Barrymore Show“ erzählte Rebel Wilson zuvor: „Was mir am meisten geschadet hat, war emotionales Essen und der Umgang mit dem Stress, international berühmt zu werden.“ Ihre Art, mit dem Druck umzugehen sei es gewesen, Donuts zu essen. Nun hätte sie sich erstmals Fragen gestellt wie: „Warum habe ich mich selbst nicht geschätzt und ein besseres Selbstwertgefühl gehabt?“ Zudem erklärte sie, dass sie ihre Kurven liebe: „Ich werde niemals absolut dünn sein, aber ich fühle mich so viel gesünder.“ Laut „People“ folgte Wilson dem Ernährungsplan der Mayr Methode. Dabei stehen vor allem altbackene Semmeln und Milch, Bittersalz und Tees auf dem „Speiseplan“, zudem wird auf Bauchmassagen und leichte körperliche Bewegung gesetzt.

(hub/spot)